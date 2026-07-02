„My jsme mu nabízeli, aby byl nad věcí, aby nepoškozoval Českou republiku v zahraničí, protože tím, co dělá, ji poškozuje,“ řekl v pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové na serveru Deník.cz předseda vlády Andrej Babiš. „A pokud skutečně poletí na ten summit tak náš poškodí, je to úplně zbytečné,“ dodal.
„Naše vláda říká panu prezidentovi, že si jeho účast na summitu NATO v Ankaře nepřeje,“ pokračoval ministerský předseda a doplnil, že věří, že si svou účast prezident ještě rozmyslí.
Vláda musela prezidenta zařadit do delegace mířící do Ankary poté, co jí to předběžným opatřením nařídil Ústavní soud.
Prezident Pavel argumentuje, že z Ústavy ČR pro něj plyne povinnost starat svým dílem o bezpečností a zahraniční politiku České republiky, a proto potřebuje vědět, jaký mandát bude vláda na summitu zastávat.
Babiš však tento argument odmítl a řekl, že si Hrad Ústavu ČR vykládá po svém. „Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Já jsem byl velice tolerantní, já jsem mu ustupoval.“
Babiš také znovu připomněl a zkritizoval, že prezident Pavel trval na tom, aby Babiš před jeho jmenováním premiérem vyřešil svůj střet zájmu. Jako druhou věc pak připomněl i to, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem. „Trpělivě jsem snášel tyhle nepravosti a ustoupil jsem“
„Problém pana prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory. Bohužel je to tak, že pan prezident dělá kampaň za znovuzvolení. V podstatě nevynechá dne, aby do nás nějakým způsobem nezajel,“ dodal Babiš ke sporu o summit Severoatlantické aliance.
Babiš: Na prezidenta kandidovat nebudu
Premiér Andrej Babiš se v rozhovoru vyjádřil také k nadcházejícím prezidentským volbám v roce 2028. Svou kandidaturu ale znovu odmítl. „Andrej Babiš nebude kandidovat na prezidenta. Co bych tam já dělal,“ odpověděl.
Premiér hodnotil také práci některých ministrů. Znovu odmítl, že by ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) posílal vytýkací dopisy. Podle Babiše jde o standardní součást jeho práce. Ministr Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci.
Ministerský předseda hovořil také o práci ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD). Ten mu podle jeho slov předložil koncepci rozvoje armády, kterou Babiš následně podpořil. „Byl jsem tam několik hodin, opakovaně,“ řekl. Jedinou připomínku ke koncepci pak měl Babiš podle svých slov pouze k počtu vojáků, který chtěl navýšit.
Předseda vlády se krátce vyjádřil také k výběru lídra kandidátky ANO pro podzimní komunální volby v Praze. Dosavadní kandidát hnutí ANO na pražského primátora totiž po kontroverzích s byty oznámil, že ve volbách kandidovat nebude. Podle Babiše má hnutí na rozhodnutí ještě čas. Ve hře jsou ale podle něj tři pražští politici hnutí ANO.