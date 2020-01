Favoritem pro nové logo je Najbrtův lev z Černínu. Výhodou je, že stát už má na něj licenci, říká expert

PRAHA Stát hledá nového lva jako logo pro české úřady. Jednoho už přitom má. Studio Najbrt ho vytvořilo v roce 2011 a momentálně ho využívá ministerstvo zahraničí.

Tuzemské úřady včetně ministerstev by místo svých – často velmi rozmanitých – log mohly dostat do znaků českého lva. Některá z nich, třeba ministerstvo životního prostředí či resort zahraničí, už přitom toho „svého“ mají.

A právě ztvárnění lva využívané Černínským palácem, kde sídlí vedení české diplomacie, je favoritem klání o to, co bude reprezentovat české úřady doma i v zahraničí. „Jde o graficky čisté logo, jehož výhodou je, že stát už na něj má koupenou licenci,“ řekl pro Lidovky.cz Robin Čumpelík, člen národního marketingového týmu, který má sjednocování grafické identity tuzemských institucí na starosti. V konečném důsledku by tak ani nebylo nutné hledat novou formu lva.

Autorem toho, jejž nyní používá ministerstvo zahraničí, je Studio Najbrt stejnojmenného českého grafika. Dokončil jej v roce 2011. Nové logo si koncem minulé dekády pro svůj resort vyžádal tehdejší ministr zahraničí za zelené Karel Schwarzenberg (nyní TOP 09). Stejnou ideu přebral i jeho nástupce z Rusnokovy úřednické vlády Jan Kohout (dříve ČSSD).

Najbrt: „Jsem překvapený, jak s logem stále pracují.“

„Že s námi v práci na novém logu pokračoval i ministr Kohout, mě příjemně překvapilo. Nebývá obvyklé, aby politici navazovali na práci svých předchůdců. Často se nesmyslně začíná od začátku a zbytečně se vyhazují další peníze. Ministerstvo zahraničí dodnes naše logo i vizuální styl důsledně využívá,“ řekl serveru Lidovky.cz Aleš Najbrt.

Logo ministerstva zahraničí z dílny Studia Najbrt.

Pracovat se státním symbolem podle něj nebyla běžná práce grafického designéra. „Nastudovali jsme spoustu heraldických symbolů, desítky různých variant lva. Taky jsme studovali, jak podobnou problematiku řešili jinde v Evropě,“ uvedl respektovaný grafik s tím, že mu pomohla i zkušenost z práce na návrhu znaku Prahy. „Chtěli jsme, aby v symbolu zůstaly všechny podstatné prvky jako drápy, dvojitý ocas, jazyk či korunka. Vše má svůj význam,“ uvedl Najbrt.

Sám si však není jistý využitím svého díla coby plošného materiálu pro celou státní správu. „Vytvoření kompletního vizuálního systému je totiž úplně jiná otázka. Mám pochyby o tom, že by se naše práce pro ministerstvo zahraničí dala jednoduše vzít a přenést na celou státní správu. Mnohé tam chybí,“ vysvětluje Najbrt.

Podobný názor má Ondřej Kafka z Unie grafického designu. „Mělo by se to udělat pořádně a profesionálně. Vypsat veřejnou soutěž a návrhy nechat posoudit odbornou porotou. Takový proces trvá klidně i rok až dva,“ řekl pro Lidovky.cz Kafka. Připomněl také, že u Najbrtova grafického manuálu je specifikované písmo, které je nutné přikoupit, a to pro každý počítač ve státní správě. Jedna licence by vyšla na zhruba 1500 korun.

Nepříjemnost s absencí vlastního písma potvrzuje také Najbrt: „Je to komplexní a mezioborový úkol přesahující rámec běžného grafického zadání. Celkově by bylo dobré postavit tým různých odborníků, který by na novém manuálu pracoval,“ řekl.

Návrhy na sjednocení grafické státní identity měla na stole už vláda Mirka Topolánka (ODS), idea se zamlouvala i Vladimíru Špidlovi, poradci premiéra Bohuslava Sobotky (oba ČSSD). „Řekl nám, že to dává smysl. Ale nic z toho nikdy nebylo,“ uvedl Kafka.