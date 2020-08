Hledá se úředník. Problém je, že svůj post na požádání Landovského musí opustit

Praha Na ministerstvu obrany proběhl v tomto týdnu tendr na post náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie. Soutěž má jeden háček. Případný vítěz bude muset místo opustit, jakmile o to požádá současný velvyslanec při NATO Jakub Landovský.

Výběrová komise v týdnu doporučila ministru obrany Lubomíru Metnarovi (za ANO) trojici adeptů, kteří by mohli stanout ve funkci náměstka, který má na starosti obranné plánování. Jde o klíčový post v systému resortu. Hlídá totiž, aby se nakupovala armádní technika dle schválených mnohaletých výhledů. Jinými slovy bez jeho dobrozdání se nedá rozběhnout často mnohamiliardová vojenská zakázka.



Podle informací LN prošli výběrem na funkci hned dva lidé ze struktur NATO a jeden vysoce postavený úředník ministerstva obrany. Z nich bude nyní ministr Metnar vybírat. Redakce zjistila i jejich jména.

Zatímco Jan Havránek od září 2017 působí jako politický poradce v kabinetu generálního tajemníka organizace, Petr Chalupecký je v NATO vedoucím oddělení, které má na starosti bezpečnostní politiku. Trio adeptů uzavírá Martin Riegl, ředitel odboru obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany, který je pověřen k řízení celé sekce.

Vlivný post

Obrana hledá nového náměstka déle než rok. Naposledy funkci zastával Jakub Landovský, bývalý sociálnědemokratický kandidát na pražského primátora. Toho ale vláda loni vyslala do Bruselu, aby se stal novým českým velvyslancem při NATO. Háček je v tom, že se může na základě podmínek služebního zákona po skončení svého působení v Bruselu vrátit zpět do Česka. A resort obrany mu musí náměstkovský post vrátit. Proto také nebyl v minulosti o zmíněnou pozici zájem, neboť s tím, kdo se jí dočasně ujme, uzavře resort smlouvu na dobu určitou. A to konkrétně na čtyři roky. Nezíská definitivu.



Ministerstvo, které nechtělo komentovat průběžné výsledky tendru, informaci LN potvrdilo. „Pan Landovský po dobu svého působení v pozici velvyslance čerpá služební volno, za jehož dobu mu nenáleží služební plat. Po pominutí „překážky“, tedy po skončení mandátu, může být zařazen zpět na své původní služební místo na ministerstvu obrany. Zda se tak skutečně stane, či pro sebe zvolí jinou profesní cestu, je však především věcí budoucího rozhodnutí pana velvyslance,“ napsal LN Petr Sýkora z tiskového oddělení.

Nejistotu může vyvážit skutečnost, že jde o velice prestižní místo ve struktuře celého ministerstva obrany. Náměstek pro obranné plánování velí největší sekci. Je to post, odkud se koordinuje řada další činností. Formuje se zde obranná politika státu. Definuje úroveň závazků vůči NATO. Sekce kontroluje, jestli tomu odpovídají i adekvátní prostředky v rozpočtové kapitole ministerstva. Sbíhají se tu informace a rozpočtové stropy pro jednotlivé části resortu, který zahrnuje kromě samotné armády také například Vojenské zpravodajství nebo Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. Zastupuje ministra v krizovém řízení.

Důležitou součástí úkolů sekce je také spolupráce s partnery doma a v zahraničí při přípravě armádních misí. Náměstek pomáhá obhajovat mise v českém parlamentu. Ladí také detaily se zástupci cizích armád, kteří s Čechy v místě nasazení spolupracují.

Zajímavá zkušenost

Ačkoli jde o místo s „podmínkou“, projevili o něj v tendru zájem lidé, kteří s bezpečností zkušenosti mají.



Havránek v minulosti působil v blízkosti exministra obrany a dnes europoslance Alexandra Vondry (ODS). Počátkem roku se zúčastnil i výběrového řízení na post šéfa Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Před působením v NATO byl ředitelem odboru zahraničních pracovišť sekce obranné politiky a strategie ministerstva. Silnou výchozí pozici má také současný pověřený šéf sekce Riegl, který na ministerstvu obrany v minulosti spolupracoval s exnáměstkem Landovským.