Hledaného dezinformátora Zítka zadržela policie na Slovensku, utíkal dva měsíce

„Můžeme potvrdit, že příslušníci cílového pátrání Národní centrály zvláštních druhů kriminality Prezídia Policejního sboru dnes zadrželi českého státního občana P. Z., na kterého byl soudem v České republice vydán Evropský zatýkací rozkaz,“ uvedla slovenská policie pro Seznam Zprávy.

Policejní mluvčí Ústeckého kraje Kamil Marek pro iDNES.cz řekl, že od slovenských kolegů obdrželi informaci o zadržení osmapadesátiletého muže, po kterém bylo vyhlášeno pátrání.

„Více informací nelze v tuto chvíli sdělit. Pátrání bude odvoláno až po jeho definitivním ztotožnění a předání do rukou českých úřadů. To znamená, že nějakou osobu mají, ale my ji musíme ztotožnit, abychom měli jistotu,“ doplnil Marek.

„Je to pravda, není to fake“

Zítkovi příznivci, kteří spravují jeho facebookový profil, na videu řekli, že policie Zítka zadržela v bytě nebo domě, kde přebýval. „Odvezli ho do Nitry na kriminálku, to je jediné, co víme. Je to pravda, není to fake, proto jsem to dala ihned na Facebook,“ stojí ve videu.

Zítko byl hledaný, protože v dubnu nedorazil k Okresnímu soudu v Chomutově, před kterým měl stanout kvůli šíření poplašné zprávy. Jednání tak bylo po několika minutách ukončeno a odročeno na 24. května. Soud kvůli kauze přijal mimořádná opatření. V jednací síni se Zítkovi přívrženci hádali se soudkyní.

Soudkyně se tehdy nechala slyšet, že pokud Zítko nepřijde příště, nechá ho předvést policií. Žalobce v této kauze Zítka viní ze šíření poplašné zprávy.

Policie pátrá po Pavlu Zítkovi. | foto: iDNES.cz

Policie k pátrání po Zítkovi v minulosti uvedla, že není nebezpečný ani ozbrojen. „Na základě zaslaného podkladu pro pátrání od Okresního soudu v Chomutově, bylo po muži vyhlášeno celostátní pátrání,“ upřesnila v dubnu pro iDNES.cz policejní mluvčí Kubíčková.

Obžaloba Zítka viní z toho, že v roce 2021 v době pandemie koronaviru na sociální síti zveřejnil videa, ve kterých například mluvil o negativních zdravotních důsledcích očkování proti covidu-19.

Vybíral peníze od podporovatelů

Zítko patří k předním tuzemských dezinformátorům a šiřitelům hoaxů. V roce 2023 se neúspěšně pokusil kandidovat na prezidenta. Poté vybíral od podporovatelů peníze na údajnou pomoc pro tehdy uprchlého Tomáše Čermáka, odsouzeného za podněcování k teroristickému činu. Jenže peníze Zítko utrácel pro svoji potřebu.

Loni v říjnu Zítka police zadržela v průběhu silniční kontroly kvůli překročení rychlosti. Hlídka na místě zjistila, že je na Zítka vydán zatykač, a byla nucena použít donucovací prostředky. Zítko na ně přes zavřené dveře totiž křičel, že je občanem v odporu a odmítal vystoupit. Policisté mu tak při zadržení vysklili dveře a vytáhli ho ven z auta.

23. dubna 2024

Kromě aktuální žaloby je Zítko také vyšetřován kvůli podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry.

Zítko na sebe v minulosti také upozornil například u Obvodního soudu pro Prahu 8, kde hlasitými projevy a skandováním spolu s dalšími lidmi vyjadřoval podporu několika obžalovaným.