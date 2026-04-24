Hledáte šuhaje z Brna? Měli jsme ho taky, bylo to dobré, řekl lidovcům Kupka

Za společné vládnutí poděkoval lidovcům na sjezdu v Ostravě předseda ODS Martin Kupka. „Slyšel jsem, že hledáte šuhaje z Brna. Měli jsme ho taky a bylo to dobré,“ prohlásil Kupka v narážce na to, že kandidátem na šéfa KDU-ČSL je jihomoravský hejtman Jan Grolich a ODS před Kupkou vedl Petr Fiala z Brna.
Předseda ODS Martin Kupka na sjezdu lidovců v Ostravě (24. dubna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Spojuje nás respekt k rodině, respekt ke svobodě, provedli jsme Českou republiku těžkými časy. Klíčové hodnoty máme hájit. Půjde o souboj o hodnoty, kdy Česká republika stojí pevně na západě,“ řekl Kupka.

Jde podle něj i o zachování toho, že Česko je země s nezávislými médii včetně médií veřejné služby. „Současné vládnutí mění charakter země. Máme hájit hodnoty, současná koalice se vyhýbá hodnotám,“ je přesvědčen Kupka.

„Spolupráce demokratických stran není slabost,“ řekl šéf ODS a ocenil končícího šéfa lidovců Marka Výborného. „Bylo to výborné,“ míní Kupka.

Sjezd KDU-ČSL osobně pozdravil i předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Milé sestřenice a bratranci,“ oslovil lidovce. TOP 09 vznikla poté, co se od KDU-ČSL odštěpila skupina kolem Miroslava Kalouska, který novou stranu vytvořil ve spolupráci s tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem.

Havel řekl, že nejen Česká republika, ale i celá Evropa je ve znamení nástupu populismu. „Vývoj v Maďarsku dává naději, že je možné populisty porazit,“ řekl šéf TOP 09.

