Podle portálu krimi-plzen.cz vyjížděly v pátek kolem páté hodiny záchranné složky k čtyřletému chlapci, který spadl do vody. Matka dítěte ho podle serveru nalezla až po deseti minutách a vytáhla ho na hladinu už v bezvědomí. Server specifikoval i místo, podle něj šlo o retenční nádrž Hlohová, která leží u stejnojmenné obce.
„Naši záchranáři přebrali do své péče malého chlapce z rukou first responderů, kteří na místě pomáhali jako první. Po zajištění základních životních funkcí byl chlapec ve vážném stavu transportován letecky do FN v Plzni,“ potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.
Takzvaní first respondeři jsou proškolení dobrovolníci nebo příslušníci IZS, které záchranná služba v případě náhlé zástavy oběhu či ohrožení života lokalizuje a aktivuje přes mobilní aplikaci.
Informaci o pádu a následném vyproštění potvrdil redakci i mluvčí plzeňské policie Michal Schön, další informace ale s odvoláním na okolnosti případu nesdělil.
Vyjádření anonymního starosty blíže nespecifikované obce přinesl server Novinky.cz. Je to pro rodinu obrovská tragédie. Všichni doufáme, že kluk přežije bez vážnější následků,“ citoval web starostu. Dítě podle něj uteklo rodičům a do nádrže spadlo, matka se podle Novinek psychicky zhroutila.