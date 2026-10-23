Srážka na přejezdu v Olomoucké ulici byla na tísňovou linku oznámena krátce před půl desátou. Na místo vyjelo kromě policie a dvou posádek záchranné služby také pět jednotek hasičů.
„Po střetu zůstal ve zdemolované kabině nákladního vozu zaklíněný a zraněný řidič. Hasiči jej museli vyprostit s pomocí nářadí a poté ho předali záchranářům,“ popsala mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.
„Pacient utrpěl středně těžká poranění, dominovaly zlomeniny obou kotníků a zhmožděniny po celém těle. Ve stabilizovaném stavu byl transportován na oddělení urgentního příjmu olomoucké fakultní nemocnice,“ nastínila rozsah zranění záchranná služba na síti X.
Ve vlaku podle Balážové cestovalo 28 lidí, kteří vyvázli bez zranění. „Hasiči jim pomohli ze soupravy ven a zajistili jejich transport na nádraží do Hluboček, přičemž byl využit evakuační autobus. Také zajistili místo nehody a řešili únik provozních kapalin,“ doplnila.
Okolnosti nehody nyní vyšetřují policisté. Provoz na trati z Olomouce přes Krnov do Opavy musel být v úseku nehody zastaven, lokomotiva zůstala po střetu nepojízdná. Navíc došlo i k poškození zabezpečovacího zařízení přejezdu.