A uměla proces výběru buď zrychlit, nebo zpomalit. „Jde o to, že tu nejspíš byl systém typu – jestli nám nedáš peníze, tak zakázku nezískáš. To je velký průšvih a vypadá to, že šlo o dlouhodobější problém,“ řekl serveru Lidovky.cz člen dozorčí rady dopravního podniku, který si nepřál být jmenován.