Opatření zabrala, polský důl Turów poprvé nepřekročil noční hlukové limity

O výsledcích měření v pondělí informoval mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. Předchozí měření vždy nějaké překročení nočního hygienického limitu 40 decibelů (dB) doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací odhalila.
Hluk na české straně měřila akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích nejblíž polskému dolu. Měření se uskutečnila od 15. do 22. září vždy od 22 hodin do 6 hodin ráno následujícího dne.
„Zároveň polská strana souběžně měřila na technickém místě v Polsku, které bylo do monitoringu zařazeno z důvodu lepší identifikace hluku způsobeného provozem těžebních zařízení dolu Turów a jeho odlišení od dalších hluků z pozadí,“ doplnil mluvčí.
Zářijové měření bylo letos čtvrté. „Po vyloučení rušivých vlivů nedošlo v průběhu měření v dotčeném území k překračování mezní hodnoty pro celonoční hlukovou zátěž 40 dB. Průměrná hodnota akustického tlaku za období byla v Uhelné 34,2 dB a v Oldřichově na Hranicích 35 dB, oproti předchozímu kolu tak došlo k výraznému snížení hlukové zátěže,“ uvedl mluvčí. Při předchozím kole naměřili v Uhelné 40,6 dB a v Oldřichově 37,4 dB.
Hejtman: Překračování limitů je nepřijatelné
Pokles hlučnosti je zřejmě výsledkem opatření, která Poláci v červenci slíbili, že provedou. Obě strany se tehdy sešly na zasedání společné mezinárodní komise, která dohlíží na naplňování česko-polské dohody o řešení negativních dopadů těžby v dole na české území.
Hejtman Martin Půta tehdy řekl, že překračování limitů je pro českou stranu nepřijatelné. Poláci ale mají limity vyšší - 45 dB, a v minulosti také metodiku měření zpochybňovali, v červenci ale výsledky uznali a slíbili nápravu.
Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje těžit až do roku 2044. Důl plánuje postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatele na české straně by měl před hlukem a prachem z dolu ochránit val osázený zelení. Odtoku vody z českého území brání podzemní bariéra.
Monitoring dopadů těžby na české území je součástí dohody o řešení vlivu těžby, kterou premiéři Česka a Polska podepsali v únoru 2022. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za způsobené škody 45 milionů eur (1,1 miliardy korun), z toho 35 milionů eur (848 milionů korun) šlo na účet Libereckého kraje do „Fondu Turow“. Podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a místního Sousedského spolku Uhelná je ale vyjednaná dohoda slabá a nedostatečná.