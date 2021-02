Hněv za daňovou úlevu masce s ventilem. ‚Proč? Vždyť i rouška je pro ochranu okolí lepší,’ diví se lékaři a experti

Praha Respirátory s výdechovým ventilem zjevně nechrání tak, jak si lidé mysleli. Primárně totiž zajišťují bezpečnost nositeli. Jak to ale je, když je nositel sám nakažený?

„To, co udělalo ministerstvo financí, tedy že snížilo DPH i na skupinu respirátorů s výdechovým ventilem, je naprosto protismyslné. To je pouze projev toho, že ministerstvo vůbec nechápe, proč nosíme roušky,“ rozčiluje se lékař záchranné služby Miloš Králíček. Podle něj jde o hrubou chybu, protože resort tak nepřímo podpořil i prodej pomůcek, které nejsou proti šíření nákazy vhodné.

Daňový odpustek přišel ve chvíli, kdy i v Česku začala rychle bujet britská mutace koronaviru. A zásah ministerstva měl udržet na uzdě ceny respirátorů, které by lidi chránily více než třeba populární látkové roušky.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dokonce zvažoval povinné zavedení dvojkových respirátorů v rizikových místech, konkrétně v obchodech a MHD, jako je tomu třeba v sousedním Rakousku. Česko od návrhu odstoupilo kvůli obavě, že by to mohlo některé domácnosti finančně zruinovat. Zůstalo u důrazného doporučení.

Ne všechny ochranné prostředky jsou si však rovny a jsou stejně vhodné ke komunitní ochraně. Králíček tedy není s kritikou osamocený, mnozí další odborníci kroutí hlavou. Filtrační polomasky s výdechovým ventilem primárně chrání nositele, nikoliv jeho okolí, což je zásadní při snaze zabránit šíření nákazy.

„Máslo na hlavě má primárně ministerstvo zdravotnictví, se kterým vedu spor již tři měsíce. Vše začalo, když jsem si jako lékař záchranky všiml, že lidé vůbec nechápou, proč je žádáme, když přijedeme někam do domácnosti, aby si respirátory s výdechovým ventilem vyměnili za normální roušky nebo si je rouškou překryli,“ vylíčil své zkušenosti Králíček. Míní, že vláda dostatečně nerozlišuje dva druhy respirátorů, a laická veřejnost tak není seznámena s riziky výdechových ventilů. „Máte-li na respirátoru výdechový ventil, je to skoro, jako byste neměla nic. I normální rouška je účinnější v ochraně okolí jejího nositele,“ uvedl lékař záchranné služby.

Na rizikovost respirátorů s výdechovým ventilem upozornil i prezident České lékařské komory Milan Kubek, v té souvislosti již kontaktoval hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou s podnětem k vydání zákazu takových filtračních polomasek. Odpovědi se prý dosud nedočkal. Rážová na dotaz serveru Lidovky.cz nereagovala.

Podle Kubka řada lidí respirátory s výdechovým ventilem používá z neznalosti, že tím ohrožují své okolí. Doba, kdy se zejména v počátcích pandemie mnozí politici vystavovali před kamerami s takovými ochrannými pomůckami, je podle něj pryč. „Určitě by neměly být běžně používány a mělo by na to být v nařízeních pamatováno,“ sdělil serveru Lidovky.cz Kubek.

Šíření infekce nezabrání

Také výrobce ochranných pomůcek, kupříkladu společnost 3M, nedoporučuje, aby osoba s příznaky nemoci nosila respirátor s ventilkem, protože vydechované částice jím mohou projít a šířit se do okolí. Primárním účelem ventilku respirátoru je snížit odpor dýchání při výdechu. Je to tedy zejména kvůli pohodlí jeho nositele. Potíž je v tom, že mnozí z nakažených nemají příznaky nemoci, nevědí tak, že infekci roznášejí – čemuž masky s ventilkem nezabrání.

Dvouměsíční prominutí DPH na respirátory navazuje dle resortu financí na doporučení šéfhygieničky Rážové, aby lidé na veřejných prostranstvích, například ve veřejné hromadné dopravě, nahradili ochranné roušky respirátory třídy FFP2. To odpovídá i důrazným doporučením ministerstva zdravotnictví, v daňovém odpustku se však myslí vedle FFP2, které ventil výslovně mít nemohou, také na „filtrační polomasky či respirátory, které musí být výrobcem určeny k ochraně uživatele. (…) Tyto masky mohou, ale nemusí být opatřeny výdechovým ventilem,“ jak doslovně uvádí rozhodnutí ministryně financí.

„Účelem opatření je zpřístupnit tyto ochranné pomůcky, potřebné pro zastavení šíření pandemie, běžné veřejnosti,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. V první skupině ochranných masek osvobozených dočasně od DPH jsou vyjmenovány pomůcky určené jen k ochraně samotného uživatele, už však nejsou určeny k ochraně jeho okolí, protože nesplňují primární protiepidemický cíl komunitní ochrany. Přitom i mnohá mezinárodní letiště a aerolinky používání respirátorů s ventilem zakázaly.

„Důrazně je nedoporučujeme“

Mluvčí Žurovec uvedl, že resort postupoval po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví, to však dává od výdechových ventilů ruce pryč. „Důrazně doporučujeme zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a při styku s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí resortu zdravotnictví Barbora Peterová s tím, že rozhodnutí ministerstva financí jim nepřináleží komentovat.

Stejně mluví i krizové opatření z 28. ledna: při styku s jinými osobami by lidé měli používat dvojkový respirátor bez výdechového ventilu. Striktně nařízeno nosit aspoň dvojkový respirátor mají zdravotníci, žáci a učitelé autoškoly nebo návštěvy v domovech důchodců.

Odborníci po celém světě publikují výzkumy, jež považují výdechový ventil za nevhodný prostředek ochrany před virem. To potvrzuje i Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR. „Respirátory s výdechovým ventilkem pouští spoustu kapének ven a chrání okolí jen velmi málo, nejsou doporučené pro komunitní ochranu. Aby si lidé nakoupili tyto respirátory a nosili je jako FFP2 do MHD a veřejných prostor, považuji za velmi nešťastné. Je to mnohem horší než běžné roušky,“ řekl serveru Lidovky.cz.