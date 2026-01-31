Na Frýdecko-Místecku vybuchla část výdejního boxu. Policie povolala pyrotechniky

„V nočních hodinách bylo na linku 158 oznámeno poškození výdejních boxů v obci Hnojník na Frýdecko-Místecku. Po příjezdu prvosledové hlídky na místo bylo patrné, že došlo z dosud neznámé příčiny k explozi, která poškodila značnou část výdejního zařízení,“ uvedla policie na síti X.
Na místo nehody byl přivolán policejní psovod se služebním psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin. „Probíhá ohledání místa a šetření příčin exploze za přítomnosti znalců z odboru kriminalistické techniky a expertiz, frýdecko-místeckých kriminalistů a kolegů z pyrotechnické služby,“ dodala policie. Podle policejního mluvčího Jana Segsulky další nebezpečí nehrozí.
Podle fotek je zřejmé, že exploze poškodila téměř polovinu výdejního zařízení patřící holdingu Packeta, který vlastní přepravní společnost Zásilkovna. V okolí leží poházené různě velké části boxu, zbytek výdejního místa, který zůstal stát, je prohnutý a ohořelý.