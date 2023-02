Babišovu cestu za Macronem ANO vyúčtovalo jako náklad v prezidentské kampani

Na transparentním účtu hnutí ANO, ze kterého Babiš hradil výdaje na prezidentskou kampaň, se na začátku února objevila částka 434 232,13 koruny. V kolonce u odchozí platby pak podle iRozhlas.cz stálo „Odchozí platba – TPL letecká přeprava“.

Neúspěšný kandidát na prezidenta Babiš navštívil francouzského prezidenta v Elysejském paláci 10. ledna, což bylo tři dny před prvním kolem prezidentské volby. Mluvčí hnutí ANO Martin Vodička však nyní potvrdil, že platba za leteckou přepravu skutečně souvisela s návštěvou Macrona.

„Návštěva přítele“

„Ano, jsou to výdaje na cestu Andreje Babiše a jeho týmu do Paříže, kde se setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a podnikatelem Bernardem Arnaultem,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz Vodička.

Přitom sám Babiš prezentoval cestu do Francie jako „návštěvu přítele“. Jakoukoliv spojitost s prezidentskými volbami odmítal. „Vážím si toho, že si na mě našel čas v Elysejském paláci, tak jak si ho pro mě našel i před nedávnem v Praze,“ řekl v lednu po návštěvě Babiš.

Expremiér Andrej Babiš a francouzský prezident Emmanuel Macron. (7. října 2022) | foto: Twitter Andrej Babiš

Hnutí však nyní uvedlo, že postupovalo transparentně. „Navíc je dohledový úřad v tomto ohledu poměrně striktní, takže pokud bychom cestu do nákladů nezapočítali, zcela jistě by nám to vyčetl,“ doplnil pro iRozhlas.cz Vodička.

Předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) František Sivera, který měl zároveň dohled nad prezidentskými volbami na starost, poznamenal, že Babišova cesta do Francie se na úřadu vůbec neřešila.

„Moc ‚kampaňovité‘ to nebylo“

„Pouze jsem z obecného hlediska říkal, že se mi to úplně jako kampaň nezdálo. Jestli tam získával podporu u lidí, kteří mohli hlasovat ve Francii... Tak možná tohle. Ale jinak to moc ‚kampaňovité‘ nebylo. Ale opravdu jsme to více nerozebírali,“ řekl Sivera s tím, že dosud ani nebylo jasné, jestli cesta do Francie skutečně s kampaní souvisí.

Problém Sivera nevidí ani ve zpětném vyúčtování cesty. „Většina výdajů se vyúčtovává po kampani, ve chvíli, kdy proplácíte fakturu. Jestli se tato částka objevila až v únoru a on to považoval za volební výdaj, tak úhrada po volbách není žádný problém,“ poznamenal Sivera.

Hradit náklady podle něj totiž kandidáti mohou do chvíle, dokud neuzavřou účetnictví a nepošlou nám údaje o financování volební kampaně. „Zpětná úhrada tedy aktuálně nepředstavuje žádný problém,“ doplnil a současně dodal, že účetnictví musí kandidáti odevzdat nejpozději 90 dnů po volbách.