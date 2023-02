Macura do půl roku skončí i jako primátor, odejdou také jeho dvě náměstkyně

Tomáš Macura odešel z hnutí ANO minulý týden, když podle vlastních slov ztratil naději na to, aby se hnutí vrátilo do směru, které mělo po svém založení. Současně prý pochopil, že to nemůže nijak ovlivnit.

Nyní tak učinila i jeho náměstkyně Bajgarová. „Život je důležitější než politika a ten tlak je obrovský,“ řekla už dříve portálu iDNES.cz.

Klub zastupitelů hnutí ANO v pondělí večer jednal za zavřenými dveřmi o tom, jestli Macura zůstane primátorem a zda se případně nezmění dosavadní koalice ANO + SPOLU + Piráti. Na jednání přišel dokonce i krajský šéf ANO a primátor Havířova Josef Bělica. „Není to obvyklé. Klub zastupitelů je svébytný orgán,“ konstatovala předsedkyně klubu zastupitelů a další náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Nakonec se jednomyslně shodli na tom, že Macura do půl roku skončí i jako primátor.

Osobnosti podpořily Macuru

Přitom v Ostravě nyní vznikla výzva padesáti osobností kulturního a společenského života, kteří podpořili Macuru ve funkci s tím, že za jeho působení se město výrazně zvedlo. Podpis pod výzvu připojili například rektor Ostravské univerzity Jan Lata, spisovatelka Karin Lednická, operní pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušová, ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil a divadelní režisér Radovan Lipus.

„Nelze opomenout většinový názor, že v současné době zažíváme rozkvět Ostravy, a že Tomáš Macura je jedním z nejlepších primátorů v historii Ostravy. Nezanedbatelná část voličů dala v komunálních volbách hlas ANO právě jako podporu stávajícímu vedení města a ocenění práce, kterou vykonalo,“ píše se ve výzvě, aby zastupitelé Macuru nechali vést Ostravu po zbytek volebního období, tedy do roku 2026.

„Nevěděl jsem to a mile mě to překvapilo. Dokonce i trochu dojalo,“ poznamenal Macura, ale hned dodal, že si není jistý, jestli to nebude u voličů hnutí ANO spíše kontraproduktivní. „Výzvu zaštiťuje taková trochu ostravská kavárna, což samozřejmě myslím v dobrém slova smyslu,“ podotkl s úsměvem.

Předseda oblastního sdružení hnutí ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš uvedl, že oblastní sdružení jednalo, nikoliv však o Macurovi nebo Bajgarové. „Jednali jsme o návrhu na vyloučení hejtmana Vondráka, ale výsledek nyní nemohu sdělit,“ řekl zástupcům médií.

Vondrák počká do pátku

Vondrák uvedl, že na jednání oblasti se zúčastněným snažil vysvětlit pohnutky svého počínání. Jak předsednictvo nakonec rozhodlo, zatím neví. „Stalo se tak až po mém odchodu, ale obávám se, že je to v hnutí ještě horší, než jsem se obával,“ poznamenal.

Sám z hnutí zatím odejít nechce. „Počkám do pátku, kdy má jednat předsednictva krajského sdružení hnutí ANO. To bude pro mé rozhodnutí zásadní,“ předeslal.

Právě Vondrák s Macurou i Bajgarovou v době prezidentských voleb veřejně několikrát zopakovali, že volí Petra Pavla, protikandidáta Andreje Babiše, protože ten se podle nich na tuto funkci nehodí. Vondrák se pak vzdal funkce místopředsedy hnutí, ale členem chtěl zůstat. Jenže předsednictvo požaduje jeho vyloučení.