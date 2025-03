„Nejhorší premiér na světě.“ Kampaní hnutí ANO se bude zabývat dohledový úřad

Hnutí ANO ve své kampani označuje předsedu vlády Petra Fialu za nejhoršího premiéra na světě. Vychází přitom z průzkumu americké společnosti Morning Consult, který nezahrnoval lídry všech 193 států světa, ale pouhých dvaadvaceti. V šetření také chybí některé evropské státy jako Rakousko, Slovensko nebo Maďarsko.

Zmiňovaný průzkum, provedený mezi 27. únorem a 5. březnem, se navíc nezabýval hodnocením nejhoršího premiéra, ale nejméně populárního lídra z vybraných 22 zemí. Petr Fiala v něm skončil na posledním místě, podporu mu vyjádřilo 16 procent dotázaných.

Proti kampani hnutí ANO už obdržel podnět Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Vypracoval ho politický komentátor a bývalý člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka, který je přesvědčený, že obsahuje nepravdivé údaje.

„Podnět bude zařazen na jednání kolegia, patrně příští úterý. Zatím se k věci nebudeme vyjadřovat, díky za pochopení,“ řekl iDNES.cz Jan Outlý, člen úřadu pověřený mimo jiné vedením a kontrolou dohledové a kontrolní činnosti v agendách voleb do Poslanecké sněmovny.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček kampaň hájí a považuje ji za čistě faktickou. „Odcitovali jsme fakta, která poskytuje zahraniční instituce, kterou zmiňují běžně naše média. To, že je tam Petr Fiala poslední, není naše vina, jeho obhájci nechť hledají viníka uvnitř svého dvorku. Chápu, že podporovatelé pětikoalice nemají radost z umístění svého lídra, ale pracujeme s fakty,“ řekl iDNES.cz Havlíček.

Fialový plyšák a domácí témata

Hnutí ANO premiéra Fialu kritizuje dlouhodobě, jeho předseda Andrej Babiš k tomu například používá fialového plyšáka „mimoně“. Podle marketingových expertů a politologů se tím snaží přilákat pozornost na domácí témata, neboť v kampani reagující na současné zahraniční události by mohl tratit.

„Když se v kampani mluví o zahraniční politice, zejména pro Andreje Babiše to není příliš dobrá zpráva. On se chce zaměřovat spíše na domácí problémy. Ale vláda je v zahraniční politice silná,“ řekl iDNES.cz v minulém týdnu politolog Aleš Michal z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy.

Fialova ODS v reakci na Babišovu kampaň upozornila, že ANO by se mělo raději zapojit do seriózního dialogu o závažných tématech. „Kampaň hnutí ANO je jen dalším důkazem, že nemají voličům co nabídnout, a tak sahají po laciné negativní kampani plné urážek a lží,“ řekl redakci stranický mluvčí Jakub Skyva.

Koalice SPOLU v čele s ODS má však s negativní kampaní zkušenost i z druhé strany. Před loňskými volbami do Evropského parlamentu nechala v Česku vylepit plakáty s tvářemi Andreje Babiše a lídryně ANO Kláry Dostálové a nápisem „Rusko, pro tebe všecko“. „Našeho předsedu dali na billboard vedle Putina, šlo o zřejmou lež. Rádi dávají rány a když občas nějakou dostanou, propadají hysterii,“ dodal k tomu Havlíček.

Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat nejdříve 12. a 13. září a nejpozději 3. a 4. října, než skončí čtyřletý mandát dosavadních poslanců. Termín vyhlásí prezident Petr Pavel nejpozději 90 dnů před jejich konáním, čas má tedy do léta. Podle svých slov zvažuje 26. a 27. září 2025.