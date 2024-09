Babiš podal námitku podjatosti proti odvolací soudkyni v kauze Čapího hnízda

Babišova námitka míří proti předsedkyni senátu Evě Brázdilové. Podle Michaela Bartončíka v textu žádosti o zbavení imunity „implicitně konstatovala vinu obou obžalovaných“, což je v rozporu s presumpcí neviny. Poukázal i na to, že se Brázdilová v žádosti opírá o závěry bruselského úřadu pro vyšetřování podvodů OLAF, které byly podle Bartončíka v českém trestním řízení spolehlivě vyvráceny. Věcí se v pondělí neveřejně zabýval pražský vrchní soud, zatím není jasné, jak rozhodl.

Server Česká justice napsal, že obhájce Nagyové Josef Bartončík opakovaně žádal odvolací senát o to, aby řízení přerušil. To, že tak Brázdilová neučinila, považuje advokát za porušení soudcovských povinností. Ve stížnosti, kterou zaslal předsedovi vrchního soudu, také vyjádřil pochybnost, zda Brázdilová není podjatá. V žádosti o zbavení imunity totiž podle něj soudkyně na europarlament apelovala, aby rozhodl „v zájmu právního státu a zachování důvěry ve volené zástupce“, správně by ale podle advokáta měla pouze popsat žalovaný skutek a průběh trestního řízení.

Vrchní soud se kauzou dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách zabývá poté, co státní zástupce Jaroslav Šaroch podal odvolání proti osvobozujícímu rozsudku Městského soudu v Praze z letošního února.

Nagyová byla v létě za hnutí ANO zvolena do Evropského parlamentu, čímž získala imunitu. Soud europoslance požádal, aby Nagyovou imunity zbavil, Evropský parlament ale o žádosti dosud nerozhodl. Pokud jí vyhoví, bude moci soud v řízení pokračovat.

Šaroch v obžalobě tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Městský soud ale už dvakrát dospěl k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Obdobně rozhodl už loni, nepravomocný rozsudek ale odvolací soud na podzim zrušil a nařídil případ znovu projednat. Babiš i Nagyová vinu od počátku odmítají.