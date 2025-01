Hnutí ANO analyzuje protiústavní aspekty důchodové reformy, tvrdí Schillerová

Novela, která kvůli deficitu důchodového systému postupně zvyšuje o dva roky na 67 let věk pro odchod do penze a mírně snižuje nově přiznané důchody, byla v prosinci vyhlášena ve Sbírce zákonů. Jednotlivá ustanovení této důchodové reformy nabudou účinnosti postupně až do roku 2027. Opoziční ANO a SPD slibují, že podstatnou část reformy zruší, pokud se na podzim po sněmovních volbách dostanou k moci.

Schillerová už v listopadu uvedla, že bude navrhovat poslaneckému klubu, aby ANO napadlo důchodovou reformu u ÚS. Soud by podle jejího tehdejšího vyjádření měl přezkoumat přinejmenším proceduru. Poukázala na situaci, kdy předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nenechala hlasovat o jejím návrhu přerušit jednání o novele do poloviny roku 2025 s odůvodněním, že Sněmovna již o termínu pokračování schůze rozhodla.

„Naši experti na příslušné oblasti v tuto chvíli analyzují možné protiústavní aspekty zákona i procedury jeho přijetí, a to i s ohledem na aktuální judikaturu Ústavního soudu,“ uvedla Schillerová s tím, že následně věc probere poslanecký klub. „Já jsem připravena podání k ÚS na klubu podpořit,“ dodala bývalá šéfka státní pokladny.

Důchodová reforma má podle vlády zajistit dostatek peněz i na důchody budoucích penzistů. Bez reformních změn by propad penzijního systému dosahoval podle koaličních představitelů v polovině století až pěti procent hrubého domácího produktu, v nynějších částkách asi 350 miliard korun. Opozice to zpochybňuje, podle ní reforma představuje jen parametrické změny.

Poslanci u ANO dříve podali k ÚS například návrh na zrušení lex Babiš II, tedy novely zpřísňující pravidla pro vlastnictví médií u politiků a přijímání dotací u členů vlády a jejich firem. Soud loni v prosinci část zákona zrušil. Zhruba před rokem naopak ANO neuspělo se snahou o zrušení zkrácené valorizace penzí.

U Ústavního soudu opoziční hnutí napadlo také například změny ve stavebním spoření, které byly součástí vládního konsolidačního balíčku. Podalo také návrh na zrušení části zákona, kterým se škrtá státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření pro spořící důchodce.