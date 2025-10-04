Napětí ve štábu ANO na Chodově. Favorit voleb doufá v jednobarevnou vládu

Hnutí ANO před čtyřmi lety ve volbách do Poslanecké sněmovny skončilo na druhém místě. V dolní komoře ale nakonec obsadilo 72 křesel, tedy o jedno víc než vítězná koalice SPOLU. Prohra byla překvapením, letos je ale hnutí jasným favoritem voleb. Jeho šéf Andrej Babiš sní o jednobarevné většinové vládě. Sčítání hlasů bude ANO sledovat ve volebním štábu v restauraci Columna na pražském Chodově.
Hnutí ANO na předvolební kampani v Praze. Na snímku Andrej Babiš. (30. září...

Hnutí ANO na předvolební kampani v Praze. Na snímku Andrej Babiš. (30. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„My chceme co nejsilnější mandát od voličů, aby tu poprvé byla jednobarevná většinová vláda, která může okamžitě začít plnit svůj program a nemusí dělat kompromisy. Všechny vítězné strany, které tu od revoluce byly, musely vždy ustupovat menším stranám, ale to já nechci,“ řekl v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz Babiš. Dodal, že v minulých vládách muselo hnutí ANO dělat kompromisy.

ANO po volbách nechce spolupracovat s žádnou vládní stranou, tedy se SPOLU a STAN. Ani koalice s Piráty podle zástupců hnutí nepřipadá v úvahu. Vylučují také spolupráci se Stačilo!

Pro ANO je podle Babiše klíčové, aby mohlo plnit svůj program. V něm slibuje například levnější energie, zkrácení čekacích lhůt na zdravotní zákroky, radikální zrychlení stavebního řízení a bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny. Chce zastropovat věk odchodu do důchodu znovu na 65 let, prosazuje také přísnější azylový zákon s principem nulové tolerance k nelegální migraci.

Ve volbách v roce 2021 získalo hnutí ANO 27,12 procenta hlasů a skončilo druhé ze koalicí SPOLU, pro kterou hlasovalo 27,79 procenta voličů. Ve Sněmovně ale nakonec obsadilo 72 křesel, tedy o jedno víc než SPOLU.

Babiš je lídrem kandidátky v Moravskoslezském kraji, z druhého místa kandiduje také stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. V Praze vede kandidátku místopředseda hnutí Karel Havlíček, šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová je jedničkou v Jihomoravském kraji. Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch kandiduje z prvního místa v Jihočeském kraji, exministr školství Robert Plaga zase ve středních Čechách.

