Hnutí ANO uspělo, Praha ale dobře nevypadá, chod vlády volby neovlivní, řekl Babiš

PRAHA Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš nechce hodnotit výsledky komunálních a senátních voleb předčasně. Hnutí ANO ale podle něj uspělo. Zvítězilo ve více krajských městech i okresech. Pražské výsledky nevypadají dobře, poznamenal Babiš. Server Lidovky.cz přináší témata, ke kterým se premiér vyjádřil na tiskové konferenci.

Je ANO levicovým hnutím?

„Chtěl bych říct, že to není pravda. Neznám víc pravicové dámy, než je ministryně (Alena) Schillerová nebo poslankyně (Radka) Maxová. A to, že mám sociální cítění a udělal jsem pro důchodce, co jsem mohl, to je špatně?“

Mělo ANO příliš drahou kampaň?

„Peníze, co jsme dali do kampaně, jsme si vydělali v parlamentních volbách. A že jsme měli kampaň moc silnou? A jaká byla kampaň těch ostatních? Já si pamatuji jedině velice agresivní kampaň ODS. Já myslím, že jsme se snažili o pozitivní kampaň, a komu vadí, že na mě mají všichni číslo, to je jejich problém.“

Není cena kampaně (celkem asi 130 milionů) neférová? Není to kupování voličů?

„Máme velice transparentní hospodaření. Za volby jsme dali peníze, které dostává každá politická strana. Tradiční politické strany ze svých dřívějších vítězství mohly nahromadit víc prostředků, byla to jejich volba.“

Dvojí nálada Ve volebním štábu ANO panuje mezi pracovníky kampaně dvojí nálada. Na jedné straně je spokojenost s celorepublikovým výsledkem v komunálních a senátních volbách, na druhé straně trpkost z pražského výsledku. Před sčítáním hlasů zde zaznívalo přání získat kolem 20 procent hlasů, s velkou pravděpodobností však bude výsledek zhruba o čtyři procenta nižší. O nespokojenosti s výsledkem svědčí i to, že primátorský kandidát Petr Stuchlík se minimálně do 22:30 neobjevil před novináři – mezi žurnalisty korzovali především poslanec Patrik Nacher a exministr financí Ivan Pilný. V zákulisí volebního týmu se spekuluje o povolebních jednáních. Zmiňuje se přání vyjednávat o koalici s ODS, kterou by mohly doplnit Spojené síly pro Prahu. Je však možné, že k takové možnosti nedojde, neboť jak vyplynulo z vyjádření lídra Spojených sil Jiřího Pospíšila, jednat chce s Piráty a hnutím Praha sobě.

Jak hodnotí výsledky ANO?

„V roce 2014 jsme měli v krajských městech devět vítězství, zatím to vypadá, že bychom mohli mít 11. Co se týče okresů, v roce 2014 jsme měli 13 vítězství a teď to vypadá na 17. Je to podle mě velký úspěch ANO, protože v parlamentních volbách se nám některá města skutečně nepovedla. Myslím že občané vnímají to, že hnutí ANO posouvá naši vlast dopředu. Ale ještě teprve uvidíme, jak celkově dopadnou volby, jak dopadne Praha, jak se sestaví koalice.“

Jak hodnotí výsledky ANO v Praze?

„Praha nevypadá dobře a je to bohužel určitě i výsledek působení našich lidí v Praze. Ta organizace měla problémy, máme tam už pátého předsedu, což má zásadní vliv. Uvidíme, jak to dopadne, ale ten výsledek určitě nebude takový, jako byl v minulosti. Praha je specifická, ale jsem přesvědčen, že náš lídr je nejlepší manažer ze všech. Když to srovnáte s ostatními, všichni jsou to profesionální politici. Pražská koalice byla křehká, vůbec se nepovedla. Byla to koalice o jeden hlas a Zelení blokovali celou výstavbu Prahy. I ta spodní část Václavského náměstí je ve finále. Třináct let to trvalo, než to Krnáčová prosadila.“

Bylo správné postavit do role pražského lídra Petra Stuchlíka?

„Pan Stuchlík prodal firmu, dal se do boje, a já v rámci hnutí počítám s ním, že v Praze bude náš reprezentant a že taky bude spolupracovat na tom, aby ty naše pražské organizace se pohnuly dopředu, protože historicky tady máme problém. Pan Stuchlík alespoň zná normální život, na rozdíl pana Pospíšila. Odpovědnost za Prahu beru na sebe. V životě jsem udělal plno špatných personálních rozhodnutí.“

KSČM a ČSSD neuspěly, jak budou pokračovat vztahy ve vládě?

„KSČM ve vládě není, pouze pomohla vzniku naší menšinové vlády s ČSSD. Nepředpokládám žádné změny. Možná se mýlím, nevím, co se může stát, ale určitě nikdo nechce předčasné volby. S panem Hamáčkem komunikujeme, máme společně tiskové konference, to je zásadní rozdíl (oproti předchozí koalici s ČSSD a KDU-ČSL, pozn. red.).“

Bude zasahovat do sestavování koalicí v zastupitelstvech?

„Já do toho mluvit nebudu, protože jsem premiér a mám na starosti vládu. Tam máme plno úkolů, takže to určitě nechám na naše krajské organizace. Ty byly absolutně nezávislé při nominaci, až na Prahu, kde jsme si dovolili do toho trochu mluvit.“