ANO proniká do vedení větších měst. Komunální politika má jinou logiku než ta celostátní, říká politolog

„Zaznívá to od nás tří a lídrů našich kandidátek – preferujeme vytváření koalic na vládním půdorysu, to je důležité,“ uvedl ve štábu Spolu po sečtení výsledků komunálních voleb premiér Petr Fiala (ODS). Jasně tím deklaroval, že hnutí ANO není partner, kterému by měla být dávána přednost, pokud bude zbytí.