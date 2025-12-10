Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení ANO, sdělil mluvčí hnutí Martin Vodička.
Jihomoravská šéfka ANO Alena Schillerová, jež je také místopředsedkyní hnutí na celostátní úrovni, požadavek na vystoupení z koalice odůvodnila reputačním rizikem, protože bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl dlouholetým členem brněnské ODS a primátorka Markéta Vaňková (ODS) jeho blízkou spolupracovnicí.

Brněnská koalice tvořená ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM má 42 mandátů v 55členném zastupitelstvu. ANO mělo původně 13 zastupitelů, koalice by si uchovala většinu v zastupitelstvu i bez nich. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.

Smlouvu vypověděli tři ze 13 zastupitelů ANO. Zůstat v koalici se rozhodli náměstek primátorky a dosavadní brněnský šéf ANO René Černý, náměstkyně Karin Podivinská či radní pro územní plánování Petr Bořecký. Kromě nich zůstávají v koalici také Kateřina Jarošová, Daniel Struž, Vít Prýgl, Pavel Kříž, Karel Kalivoda, Alena Gruberová a Sabina Benešová. Jihomoravské vedení ANO na začátku prosince reagovalo návrhem na jejich vyloučení.

„Brněnská ODS je zejména v posledních letech zatížena obrovskou řadou skandálů. Za všechny bych mohla jmenovat kokainovou kauzu primátorky Vaňkové, závažnou kauzu s přidělováním bytů, ale zejména miliardový bitcoinový skandál, ve kterém hrály hlavní roli tváře brněnské ODS klíčovou roli v čele s Pavlem Blažkem,“ uvedla dnes Schillerová.

„Takové věci není možné přehlížet a kolegové bohužel upřednostnili své funkce před hodnotami a reputací hnutí ANO. Proto museli v hnutí skončit,“ dodala.

Zastupitelé chtěli vedení hnutí přesvědčit kromě jiného představením projektů, na kterých v Brně pracují a chtějí je dokončit. Tamní politici rovněž kritizovali, že jim před třemi lety po komunálních volbách koalici s ODS nikdo nevymlouval.

