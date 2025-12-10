Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Jihomoravská šéfka ANO Alena Schillerová, jež je také místopředsedkyní hnutí na celostátní úrovni, požadavek na vystoupení z koalice odůvodnila reputačním rizikem, protože bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek byl dlouholetým členem brněnské ODS a primátorka Markéta Vaňková (ODS) jeho blízkou spolupracovnicí.
Brněnská koalice tvořená ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM má 42 mandátů v 55členném zastupitelstvu. ANO mělo původně 13 zastupitelů, koalice by si uchovala většinu v zastupitelstvu i bez nich. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.
Smlouvu vypověděli tři ze 13 zastupitelů ANO. Zůstat v koalici se rozhodli náměstek primátorky a dosavadní brněnský šéf ANO René Černý, náměstkyně Karin Podivinská či radní pro územní plánování Petr Bořecký. Kromě nich zůstávají v koalici také Kateřina Jarošová, Daniel Struž, Vít Prýgl, Pavel Kříž, Karel Kalivoda, Alena Gruberová a Sabina Benešová. Jihomoravské vedení ANO na začátku prosince reagovalo návrhem na jejich vyloučení.
„Brněnská ODS je zejména v posledních letech zatížena obrovskou řadou skandálů. Za všechny bych mohla jmenovat kokainovou kauzu primátorky Vaňkové, závažnou kauzu s přidělováním bytů, ale zejména miliardový bitcoinový skandál, ve kterém hrály hlavní roli tváře brněnské ODS klíčovou roli v čele s Pavlem Blažkem,“ uvedla dnes Schillerová.
„Takové věci není možné přehlížet a kolegové bohužel upřednostnili své funkce před hodnotami a reputací hnutí ANO. Proto museli v hnutí skončit,“ dodala.
Zastupitelé chtěli vedení hnutí přesvědčit kromě jiného představením projektů, na kterých v Brně pracují a chtějí je dokončit. Tamní politici rovněž kritizovali, že jim před třemi lety po komunálních volbách koalici s ODS nikdo nevymlouval.