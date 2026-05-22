„Předžalobní výzva byla panu Macinkovi odeslána dne 21. dubna. Od téhož data běžela třicetidenní lhůta k vyjádření, která včera, 21. května, uplynula,“ řekla pro iDNES.cz tento pátek mluvčí hnutí Duha Eva Pernicová.
Jelikož Macinka ani jeho právní zástupce na výzvu dosud nereagovali, bude hnutí věc řešit právní cestou a připravuje podání žaloby. „Výroky, ve kterých pan Macinka označil organizaci Hnutí Duha za „teroristickou organizaci“, považujeme za difamační (pomlouvačný pozn. red.) a za závažný zásah do pověsti organizace chráněné právním řádem,“ podotkla dále Pernicová.
Podle hnutí je věc v době, kdy je česká společnost citlivá na otázky teroristických hrozeb a bezpečnosti, o to závažnější.
„Považujeme za svou povinnost bránit občanskou společnost před podobnými útoky, které jsou v demokratickém právním státě nepřijatelné,“ dodala mluvčí Pernicová.
Redakce iDNES.cz požádala o nynější vyjádření k situaci i ministra Macinku. Ten však do doby vydání článku nezareagoval. Ke konci dubna redakci sdělil, že předžalobní výzvu neobdržel. Podle hnutí byla výzva odeslána poštou i e-mailem.
„Potrefená husa nejvíc kejhá“
Macinka tehdy svým výrokem podpořil vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy), který z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí v minulosti vzkázal, že má poměrně zásadní vliv na dotace, a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu.
Na sociálních sítích Turek sdružení hrozil tím, že dotace, o které žádalo, nedostane. „Potrefená husa nejvíc kejhá,“ komentoval už dřív pro Macinka.
|
4. dubna 2026