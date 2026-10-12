Poslanec a čestný prezident vládních Motoristů v dubnu uvedl na facebooku, že „při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady“. O lidech působících ve spolku se vyjádřil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. Turek na základě rozhodnutí pražského městského soudu zaslal nejprve 2. října svou omluvu organizaci prostřednictvím datové schránky, další součástí verdiktu bylo její zveřejnění na sociální síti, kde ji má ponechat po dobu nejméně sedmi dnů.
„Podle našich informací se Filip Turek proti rozsudku neodvolal a lhůta, během níž měl řádně zveřejnit omluvu v souladu s rozhodnutím soudu, v pátek 9. října uplynula. Filip Turek sice minulý týden na svém facebooku zveřejnil svou ‚omluvu‘, její znění a podoba však neodpovídají tomu, co mu uložil soud,“ řekla Pernicová. Hnutí se proto podle mluvčí rozhodlo přistoupit k dalšímu právnímu kroku.
„V následujících dnech podáme návrh na exekuční vymáhání soudem uložené povinnosti. To znamená, že bude možné zahájit právní postup, jehož cílem bude přimět ho, aby splnil to, co mu soud uložil, tedy zveřejnil omluvu v požadované podobě,“ dodala Pernicová.
Turek sice v úterý na sociální síti omluvu zveřejnil, přidal k ní nicméně na adresu Hnutí Duha řadu dalších vyjádření, které organizace považovala za napadání, a z toho důvodu nepovažovala omluvu za dostatečnou. „Takový postup představuje nerespektování soudu a jeho rozhodnutí. Soud mu uložil povinnost omluvu zveřejnit, nikoli využít zveřejnění omluvy jako prostor pro další napadání Hnutí Duha. Omluva měla být omluvou, nikoli příležitostí k pokračování sporu,“ sdělila organizace. Turek v reakci napsal, že svou povinnost splnil a věc považuje za vyřízenou.
Hnutí podalo v červnu žaloby jak na Turka, tak na ministra zahraničí a předsedu Motoristů Petra Macinku. Turek tehdy reagoval tak, že hnutí vadí možný zásah do dotací a že pro něj má soucitné pochopení. Macinka, který Duhu označil za teroristickou organizaci, sdělil, že hnutí už neví, jak na sebe upozornit.
Zatímco Turek se k věci nevyjádřil ve stanovené lhůtě a soud tak v jeho případě rozhodl bez nařízení jednání rozsudkem pro uznání, Macinka se k žalobě vyjádřil včas. Pražský městský soud začne věc projednávat 26. listopadu.