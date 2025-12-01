Hejtman Kuba přetáhl do nového hnutí 30 ze 34 jihočeských zastupitelů ODS

  21:37
Do nového hnutí hejtmana Martina Kuby odchází 30 jihočeských zastupitelů za ODS ze 34. Zbývající čtyři ve straně zůstanou a budou v koalici s hnutím spolupracovat, řekl v pondělí Kuba. V krajských volbách na jihu Čech získala ODS nadpoloviční většinu z 55 zastupitelů a vládla bez koaličních partnerů.
Slavnostní příchod hostů na Pražský hrad. Na snímku hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. (28. říjen 2024)

„Naším cílem není nikoho odvolávat, proto jsme rádi, že složení vedení kraje zůstane personálně stejné a nikdo jej neopouští,“ uvedl Kuba. Z krajských zastupitelů zůstali v ODS Jan Bauer, Jiří Borovka, Jan Váňa a Ladislav Přívozník. Kuba ODS opustil minulý čtvrtek, kdy oznámil, že se s vedením strany názorově rozchází.

Následně odchod ze strany oznámili i další členové, například českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová nebo historicky první jihočeský hejtman Jan Zahradník. Oba jsou zároveň členové krajského zastupitelstva.

„Všichni krajští zastupitelé, kteří v ODS zůstali, nám dnes vyjádřili podporu, což nás potěšilo. Nechceme dělat nějaké rozbroje a už jsem avizoval, že naše hnutí chce dělat politiku, která spojuje, a ne rozděluje. Důležité je, že ani po dnešku se nic ve vedení kraje nemění a budeme pokračovat v projektech, které jsme začali nebo je máme v plánu,“ uvedl Kuba.

Podle Jana Váni, který je zároveň třeboňským starostou, spolupráci mezi ODS a novým hnutím na krajské úrovni nic nebrání. „Lidsky i pracovně si s hejtmanem rozumím. Ale máme v Třeboni roky pravidlo, že kdo za ODS kandidoval do městského zastupitelstva a pak stranu opustí, musí skončit také jako zastupitel. Proto pro mě nyní odchod z ODS nepřipadá v úvahu. Ztratil bych tím svou tvář,“ řekl Váňa.

Krajské zastupitelstvo zasedá 18. prosince, kde bude mimo jiné schvalovat rozpočet. Na tomto jednání budou zastupitelé, kteří opouští ODS, vystupovat jako nezařazení.

Kuba dříve uvedl, že název nového hnutí oznámí až začátkem příštího roku. „Potom by tedy na krajské úrovni vznikla koalice složená z našeho nového hnutí a ODS,“ řekl hejtman.

ODS v loňských krajských volbách získala na jihu Čech 47 procent. Do zastupitelstva se ještě dostalo 17 kandidátů hnutí ANO a čtyři za hnutí Stačilo! Oba subjekty skončily v opozici.

