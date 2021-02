Hnutí Přísaha hlásí první milion i bleskový průzkum, klíčem k úspěchu mají být nerozhodnutí voliči

Praha Jestli se na někoho zaměřit, pak na nerozhodnuté voliče. Právě tam podle expertů leží klíč od případného volebního úspěchu hnutí Přísaha, co si založil exdetektiv Robert Šlachta.

„K našemu stánku přijelo auto a vyskákalo z něj celé místní oddělení policie. Podepsali registraci a zase rychle odjeli,“ popsal zdroj pro Lidovky.cz scénu z regionů, kde se snaží získat podpisy Robert Šlachta, jenž před dvěma týdny oficiálně odstartoval dráhu profesionálního politika. Zatím se na archy určené k registraci nového politického subjektu podepsalo více než 4500 lidí.

Už teď je jasné, že hnutí splní minimální limit tisícovky podporovatelů pro registraci na ministerstvu vnitra. Na účtu spolku Napřímo, který si Šlachta se spolupracovníky otevřel, se také od dárců sešlo 1,3 milionu korun.

Aby hnutí překročilo pětiprocentní práh nutný pro vstup do Poslanecké sněmovny, však bude potřebovat podstatně masivnější podporu.

První test, ve kterém si Přísaha změřila svoje síly, pro hnutí zpracovala agentura Phoenix Research online. Lidovky.cz získaly kopii průzkumu, který probíhal na vzorku 1011 respondentů na počátku února. Dotazovaní přes internet měli odpovědět na tři otázky.

První se týkala znalosti, tedy jestli vůbec vznik hnutí Přísaha zaregistrovali. Rozhodně či spíše ano si vzniku nového subjektu všimlo 42 procent oslovených. O hnutí naopak nic neví sedmnáct procent respondentů.

Druhá otázka mířila na důvěryhodnost hlavní postavy Přísahy a bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který před dvěma lety odešel do civilu. Pro pětinu respondentů je Šlachta rozhodně nebo spíše důvěryhodnou postavou. Jen o procento více dotázaných odpovědělo opačně. Celých 59 procent ale na otázku nedokázalo odpovědět. Pro řadu lidí je tedy spíše stále neznámou postavou.

Online průzkumy nemíří na všechny

Závěrečný dotaz z bleskového průzkumu měl přinést odpověď na to, kolik lidí by v podzimních sněmovních volbách zvažovalo vhodit hnutí Přísaha svůj hlas. Rozhodně ano uvedlo pět procent lidí. Dalších osm procent naznačilo, že spíše ano, ale že bude záležet na programu. Hnutí, které se na startu prezentovalo jako protikorupční, zatím nezveřejnilo komplexní program.

Deset procent dotázaných dále odpovědělo, že Přísaha pro ně není přijatelnou volbou. Devět procent dalších si myslí, že spíše hnutí nepodpoří, ale že se uvidí, s jakým programem přijde. Na dotaz nedokázalo odpovědět celých 68 procent respondentů.

Jan Herzmann, který se věnuje zkoumání nálad veřejného mínění řadu let, je k číslům z online průzkumu spíše skeptický. „Pokrývají jen část veřejnosti, která je poměrně často přítomná na internetu. Většinou jsou tam podcenění starší lidé a dále také ti, kteří používají internet v omezené míře. Ačkoli tuto metodu používá řada organizací, není nejlepší,“ upozornil Herzmann. Odborníci dále poukazují na to, že agentura Phoenix není součástí profesionální organizace Simar, která sdružuje agentury na výzkum trhu a veřejného mínění.

I podle Herzmanna je ale pravděpodobné, že Šlachtova Přísaha mohla vejít za dva týdny do širšího povědomí. „Věřím tomu, že znalost je vysoká a okolo čtvrtiny lidí je schopno se k panu Šlachtovi jasně postavit a vyjádřit se. Ani ministry vlády nezná většina populace. Na to, že pan Šlachta teprve vstupuje do politiky, to není špatné. Je tam určitý potenciál,“ řekl pro Lidovky.cz Herzmann. Zároveň ale varoval, že se Přísaha pohybuje v prostoru středopravicových subjektů, kterých už je na politickém trhu hned několik. Zaujmout voliče proto nebude vůbec snadné.

„Čeká je tvrdý boj v názorovém spektru, kde už je hodně obsazeno. Jde o lidovce, ODS, Trikolóru, ale třeba i takovou entitu, jako jsou Rozumní nebo obnovená ODA,“ doplnil Herzmann. Podle něj bude důležité sledovat, jestli se případně ukáže nástup Přísahy i v jiných průzkumech.