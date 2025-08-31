Pojďme usmrtit korupci, vyzval Šlachta. Slibuje i bezpečné ulice a obnovení EET

Autor: ,
  12:42aktualizováno  12:42
Hnutí Přísaha v neděli zahájilo ostrou fázi volební kampaně představením osmibodového programu, v němž slibuje rovné daně ve výši 17 procent, bezpečné ulice nebo smrt korupci. Hnutí, které se podle průzkumů pohybuje pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny, to chce podle předsedy Roberta Šlachty zlepšit kampaní v ulicích.
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program. (31. srpen...

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program. (31. srpen 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program. (31. srpen...
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program. (31. srpen...
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program, na snímku s...
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program. (31. srpen...
15 fotografií

Zároveň hnutí chce kampaně využít ke sběru podpisů pod petici proti unijnímu návrhu na sledování elektronické komunikace občanů.

„Pojďme korupci usmrtit,“ prohlásil Šlachta, který býval ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Podle něj se možná někteří občané budou bát toho expresivního výrazu, ale je potřeba nazývat věci pravými jmény.

Kalkulačka k volbám

Hnutí by chtělo prosadit po registru smluv také registr dotací, zavést tvrdé peněžité tresty za korupci minimálně ve výši způsobené škody nebo zabírání majetku nad 50 milionů korun u občanů, kteří neprokážou jeho původ.

Rovná daňová sazba 17 procent by podle místopředsedy hnutí Petra Vokřála měla platit jak pro daň z příjmů, tak pro daň z přidané hodnoty, přičemž u základních potravin by ale měla platit nulová sazba daně. Sedmnáctiprocentní minimální globální daň by chtěl Vokřál i pro nadnárodní společnosti včetně bank.

Hnutí chce také podpořit porodnost zavedením bonusu 5 000 korun na každé dítě, snížit odpisové sazby, snížit náklady na polostátní firmy nebo obnovit elektronickou evidenci tržeb. Snížením výdajů státu a zvýšením jeho příjmů chce hnutí dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, uvedl někdejší brněnský primátor a bývalý místopředseda ANO Vokřál, který má podle Šlachty hlavní podíl na sestavení programu hnutí.

Europoslankyně a místopředsedkyně hnutí Nikola Bartůšek slíbila revizi ekologických cílů EU, odmítla mimo jiné zavedení emisních povolenek pro domácnosti. Někdejší místopředseda sociálních demokratů a jihočeský lídr hnutí Jiří Zimola (Změna 2020) slíbil podobně jako další opoziční strany snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let věku.

Přísaha podle středočeského lídra a někdejšího ministra dopravy za ANO Vladimíra Kremlíka bude chtít snížit počet ministerstev na 12, sloučit by se měla ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem zdravotnictví, ministerstva zemědělství a životního prostředí.

Ministerstvo zahraničí by mělo převzít evropskou agendu, věda a výzkum by měly patřit pod ministerstvo školství, cestovní ruch by mělo rušené ministerstvo pro místní rozvoj předat novému ministerstvu sportu, uvedl Kremlík.

Hnutí v minulých sněmovních volbách získalo 4,68 procenta hlasů, nyní je podle průzkumů jeho podpora zhruba poloviční. Úspěšné bylo loni v evropských volbách, kdy kandidovalo se stranou Motoristé sobě. Nyní jdou obě uskupení do voleb samostatně. Šlachta je jediným senátorem hnutí a zároveň jediným členem horní parlamentní komory, který kandiduje v letošních sněmovních volbách, které budou 3. a 4. října.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Kabát v záři ohňů i Wanastovky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Glosa

Třídní boj školáků s rudými šátky. Ne, nebyla to krásná doba

Pojďme usmrtit korupci, vyzval Šlachta. Slibuje i bezpečné ulice a obnovení EET

Průzkumům dál vládne ANO, SPD je před Starosty. Těsně by se dostali i Motoristé

Komentář

Se zuby do fronty. Pokud je zubař potřeba u hranic, ať pojišťovna nerozdává smlouvy ve vnitrozemí

Tragické prázdniny. Na silnicích zemřelo 94 lidí, nejvíce za poslední čtyři roky

Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu

„Krabí klepeta“ odříznuta. Ukrajinci tvrdí, že obklíčili ruské jednotky u Dobropillje

Muž, který se nestal generálem. Josef Vrzáček byl jednou z obětí politické perzekuce

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Trump chce zákaz korespondenčního hlasování. Chystám dekret, oznámil

Komentář

Pozapomenuté dilema o Donbase. Debata o územních ústupcích sice šla stranou, ale stále je aktuální

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.