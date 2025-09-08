Okamurovo hnutí SPD zveřejní svůj volební program, chtělo by do vlády s ANO

Hnutí SPD Tomia Okamury, které na své kandidátky přibralo po dvou zástupcích Svobodných, Trikolory a PRO, zveřejní svůj volební program. Okamura už nechce se svým hnutím zůstat v opozici, má ambici významně zamíchat kartami při skládání vlády. Domluvit by se na tom po volbách mohl s hnutím ANO Andreje Babiše, strany koalice ani Piráti s ním nechtějí mít nic společného.
Do závěru kampaně jde Okamurovo hnutí SPD se sloganem Volte změnu! a klipem nazvaným Znevolněná země.

„Naše země byla znevolněna diktáty z Bruselu, tlakem zahraničních korporací a vládou, která nedokáže hájit naše lidi. Z hrdé vlasti se stala kolonie, kde nám hrozí výpadky energie, nedostatek potravin, zdraví jen pro bohaté a ulice měst, kam se budeme bát vyjít,“ říká ve videu předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

V kampani vsadil na burcování nenávisti vůči Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům před válkou. Ukrajina čelí vojenské agresi režimu ruského diktátora Vladimira Putina. Mezi podmínky SPD pro vstup do vlády patří revize pobytových povolení všech Ukrajinců v Česku. Okamura to řekl v sobotu v diskusním pořadu televize Nova Za pět minut 12.

SPD by podle posledního volebního modelu STEM pro CNN Prima News volilo 12,9 procenta lidí a drží si třetí místo za hnutím ANO a koalicí Spolu.

V posledních sněmovních volbách strana získala 20 mandátů za 9,56 procenta hlasů. Spojením se Svobodnými, Trikolorou a PRO chce zabránit propadnutí hlasů. Okamura opakovaně odkazuje na to, že v roce 2021 hlasovalo pro strany, které nepřekročily potřebnou pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, přes milion lidí.

