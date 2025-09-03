Hnutí Stačilo! je nepřiznanou koalicí, míní soud v Brně. Jeho kandidátku ale nezrušil

Vyplývá to z usnesení, které soud zveřejnil ve středu na úřední desce. Týká se návrhů na zrušení registrace kandidátní listiny Stačilo! na Vysočině, které podalo hnutí Česká republika na 1. místě! a strana Volt Česko. Mluvčí Voltu Duy Hoang Do řekl, že právníci nyní rozhodnutí soudu i předchozí rozhodnutí soudů analyzují a k situaci se vyjádří ve čtvrtek.
Strany své návrhy odůvodňovaly tím, že Stačilo! zastupuje několik politických subjektů. Jako nepřiznaná koalice ale potřebuje pro vstup do Sněmovny získat jen pět procent hlasů, zatímco pro koalice platí podle počtu subjektů vyšší hranice.
„I přesto, že kandidátní listina hnutí Stačilo! porušuje zákon, neboť není označena jako listina koaliční, nepřistoupil krajský soud ke zrušení provedené registrace. Rozhodl namísto toho o zamítnutí návrhu,“ uvedl soud v usnesení. Odůvodnil to i zachováním právní jistoty, když dřív podobný postup procházel.
„Stalo-li se obcházení právní úpravy koalic ve volebním zákoně v české politické praxi běžným jevem, nelze nyní, krátce před volbami, zcela překvapivě otočit kormidlem a postihnout za toto jednání v podstatě náhodně vybraný subjekt. Hnutí Stačilo! vlastně jen završilo neblahou tradici a překročilo mez, za níž se neudržitelnost stávajícího směřování obnažila a stala se zcela patrnou,“ uvedl soud v usnesení, proti kterému nejsou přípustné opravné prostředky. Volby se uskuteční 3. a 4. října.