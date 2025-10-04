Levicové vlastenecké hnutí Stačilo! vzniklo v říjnu 2024. Názvem i zaměřením navázalo na dřívější koalici z prosince 2023, jejímž cílem bylo spojit levicové a vlastenecké subjekty pro volby do Evropského parlamentu a poté i pro krajské volby.
Hnutí od počátku sdružuje zástupce Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), Spojených demokratů – Sdružení nezávislých (SD-SN) a České strany národně sociální (ČSNS). V polovině července se na spolupráci s hnutím dohodli i Sociální demokraté (SOCDEM).
Mezi jednotlivými subjekty však nepanuje shoda v programu. Zaměření hnutí tak ve velké míře kopíruje cíle komunistů, jež jsou v hnutí nejsilnější stranou. Prosazuje zrušení Senátu či zastavení nelegální migrace, chce referendum o vystoupení z EU a NATO. Podporuje tradiční rodinu a negativně se staví k LGBT+ komunitě. Vystupuje také proti podpoře Ukrajiny či programu Green Deal a rovněž i proti zavedení eura.
Ačkoli se samotným hnutím nemá formálně příliš společného, je jeho lídryní do sněmovních voleb v roce 2025 šéfka komunistů Kateřina Konečná, která vede kandidátku v Moravskoslezském kraji. V čele hnutí pak stojí zakladatel Daniel Sterzik, známý dezinformátor vystupující pod přezdívkou Vidlák, který je v parlamentních volbách jedničkou v Jihomoravském kraji.
Prvním místopředsedou hnutí je europoslanec Ondřej Dostál, který před třemi lety opustil Pirátskou stranu, kde působil jako expert na zdravotnictví. Mezi nejviditelnější zástupce patří od spojení se SOCDEM také lídryně strany Jana Maláčová, ta kandiduje jako jednička v Praze.
Hnutí Stačilo! v minulých volbách
Do Sněmovny tedy letos hnutí Stačilo! kandiduje poprvé. Porovnání s výsledky minulých voleb je tak dostupné pouze pro jeho jednotlivé části, které v minulosti kandidovaly samostatně.
KSČM v parlamentních volbách v roce 2021 získala jen 3,6 procenta hlasů a poprvé od roku 1989 opustila Poslaneckou sněmovnu. ČSSD (dnes SOCDEM) se do dolní komory rovněž nedostala, když skončila na 4,65 procentech – vůbec nejméně v celé své historii. Strany SD-SN a ČSNS tehdy do voleb vůbec nenastoupily.
V roce 2017 byl výsledek obou tradičních levicových stran výrazně silnější. KSČM tehdy získala 7,76 procenta a 15 poslaneckých mandátů. Do vlády sice nevstoupila, ale kabinet tehdejšího premiéra Andreje Babiše a jeho hnutí ANO podpořila.
ČSSD obdržela 7,27 procenta hlasů a stejně jako komunisté obsadila 15 křesel. Nakonec se stala součástí druhé Babišovy vlády. ČSNS se voleb zúčastnila pouze v deseti krajích, ale její zisk 0,03 procenta byl zanedbatelný. SD-SN nekandidovala.