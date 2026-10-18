ANO nevyhrálo ani v jednom senátním obvodu a Vondráček v neděli v televizní debatě prohlásil, že by se měl změnit volební systém na jednokolový většinový. To ale nemůže ANO prosadit, protože na změně volebních pravidel se musí ve stejném znění dohodnout obě komory Parlamentu.
„Já si myslím, že po prohraných volbách zpochybnit volební systém je trošku trapné,“ vysmál se proto Vondráčkovu požadavku Jan Sobotka.
„Já si myslím, že ANO dokázalo neuvěřitelnou věc při obhajobě jednoho mandátu, ztratit i toto místo, a já jsem za to velmi rád. Já to říkám z toho důvodu, protože podle mého soudu to, co předvedlo hnutí ANO v senátním obvodu Cheb, kdy musel náš kolega, nejkvalitnější senátor našeho klubu Miroslav Plevný, vlastně soupeřit s totálním populismem paní Tsoukernik, tak si myslím, že to jsou hloupé řeči, protože já si myslím, že dvoukolový systém naopak umožňuje demokratickým lidem a lidem, kteří přemýšlí o těch volbách, aby zvolili toho, koho chtějí,“ řekl Sobotka.
Vondráček po debaklu ANO v letošních senátních volbách v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že by se politici měli zabývat změnou způsobu volby senátorů. „Třeba na ten jednokolový systém,“ řekl s tím, že někdy ve druhém kole stačí pár set hlasů k mandátu.
Akceptujeme pozici Vystrčila, vykonává funkci dobře, řekl šéf senátorů STAN
Šéf senátorů STAN také potvrdil, že šéfem Senátu má zůstat Miloš Vystrčil z ODS.
„Akceptujeme pozici pana Vystrčila, vykonává funkci velmi dobře,“ řekl šéf senátního klubu STAN Jan Sobotka, který také obhájil mandát. Výsledek hnutí ve volbách označil za fantastický.
„Já osobně jsem se domníval, že se to nemůže podařit, protože byla to vysoká meta; čekal jsem, že číslo 8 obhájených mandátů bude pro nás dobrý výsledek, ale 11 mandátů je vynikající výsledek a umožňuje nám to, abychom udrželi svou pozici druhého nejsilnějšího klubu v Senátu Parlamentu České republiky,“ řekl Sobotka.
Starostové a nezávislí jasně vyhráli senátní volby. Klub STAN může mít znovu 18 členů, a to včetně Marka Ošťádala, který byl letos zvolen za uskupení 24/7. Dosud působil v klubu Starostů a nezávislých, když byl za toto hnutí zvolen před šesti lety.
STAN chce, aby Drahoš zůstal prvním místopředsedou
„My si myslíme, že nemáme ambici, abychom navrhovali nového předsedu Senátu, protože akceptujeme i pozici Miloše Vystrčila. Naše požadavky, které jsem projednával s předsedou klubu ODS, jsou takové, že bych byl rád, abychom obhájili místo prvního místopředsedy Senátu pro pana profesora Drahoše, abychom měli 2 výbory, to je hospodářský pro pana Plevného a pro územní rozvoj pro pana Linharta, a zbytek obsazení Senátu budeme dojednávat v rámci vyjednávání,“ uvedl Sobotka.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v sobotu řekl, že chce být hlavním vyzyvatelem hnutí ANO v příštích volbách do Sněmovny, které se mají konat v roce 2029.
„Občas mi kolegové říkají, že nechodím s reproduktorem a nezpívám a netančím. Občas mi vyčítají, že neřeknu tu větu, ale dnes ji řeknu – Starostové a nezávislí vyhráli senátní volby,“ uvedl Rakušan.
„Chceme být vyzyvatelem hnutí ANO i v příštích volbách a chceme ukázat, že chceme hnutí ANO konkurovat, a to i v regionech, které byly jeho baštou,“ prohlásil.
Nejsilnější v Senátu zůstal jasně klub ODS a TOP 09, Vystrčil může být dál předseda
Nejsilnějším senátním klubem zůstal ten ODS a TOP 09. Občanští demokraté vyhráli v sedmi senátních obvodech, TOP 09 ve dvou, klub tak může mít znovu 30 členů.
A to ani kdyby v něm nezůstal Tomáš Fiala, který byl před šesti lety zvolen za ODS, ale letos za nové hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Spolu s ním je členem Kubova hnutí ještě člen senátního klubu ODS Zbyněk Sýkora. K ustavení klubu je ale třeba nejméně pět lidí, a k tomu Fialovi se Sýkorou ještě tři chybí.
Šéf ODS Martin Kupka řekl, ze občanští demokraté nikoho ze senátního klubu nevyhánějí. ODS si udrží post předsedy Senátu pro Miloše Vystrčila.
Bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová, která skončila v Senátu a rozloučila se s vysokou politikou, řekla v rozhovoru pro iDNES.cz, že výsledky senátních voleb ukázaly, že voliči oceňují spolupráci stran a chtějí ji.
Podpořila by volební spojení stran původní koalice SPOLU (tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s hnutím STAN do čtyřkoalice. „Mně by se to líbilo. Určitě bych s tím neměla žádný problém,“ řekla Němcová.
Vystrčil chce, aby Babiš začal chodit do Senátu
Miloš Vystrčil v neděli pozval premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše na ustavující jednání Senátu v novém složení.
„Byl bych velmi rád, pokud by Andrej Babiš začal chodit do Senátu, určitě ho pozvu na ustavující schůzi, která bude 19. listopadu. Jestli přijde, nebo ne, uvidíme. Já doufám, že přijde, toto je podaná ruka,“ řekl v neděli v debatě Poledne s Moravcem.
Kritizoval výrok Babiše z minulého týdne o tom, že v Senátu nejsou normální lidé a že dělá tvrdě opoziční antibabišovskou politiku. „Je smutné, když premiér zpochybňuje fungování horní komory. To, co jsme slyšeli, jsou kecy. Senát je obsazen senátory, kteří byli většinově nominováni opozičními stranami. Pokud vláda prosazuje svůj program, tak je logické, že se Senát většinově staví proti těmto zákonům. Tak to bylo vždy,“ řekl Vystrčil.