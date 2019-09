Hnutí Trikolóra volí svého předsedu. Klaus a spol. na sněmu v Brně představí své směřování

BRNO Průvodem centrem Brna za doprovodu mažoretek začal v 9.00 na Zelném trhu ustavující sněm nového hnutí Trikolóra, které založil bývalý poslanec ODS Václav Klaus mladší. V hotelu Cosmopolitan Bobycentrum pak zhruba 140 až 150 delegátů zvolí předsedu a tři místopředsedy. Programové pilíře na sněmu představí bývalý prezident Václav Klaus, právník a exposlanec za ČSSD Zdeněk Koudelka a bývalý europoslanec a předseda Strany svobodných občanů Petr Mach.

Brněnské náměstí ráno zaplnily desítky příznivců a fanoušků hnutí. „Celý den budeme zavřeni v hotelu a mávat hlasovacími lístky. Cílem je se hezky projít, mít dobrou náladu,“ pronesla hlavní tvář nového subjektu Václav Klaus ml. do amplionu. A průvod se dal do pohybu. Vedly jej tři mažoretky, do chodu hrála dechovka.



Průvod postupně početně sílil, kolemjdoucí v centru moravské metropole zvědavě pozorovali, co se děje. Sem tam někdo přiskočil ke Klausovi, aby si s ním pořídil snímek. Po dvaceti minutách bylo hotovo. Dav se postupně roztrhal a vydal k hotelu Cosmopolitan Bobycentrum, kde v 11 hodin začal sněm hnutí, které si myslí na vstup do Poslanecké sněmovny za dva roky.

Na předsedu Trikolóry bude kandidovat zakladatel Klaus mladší. Nezastíral, že pravděpodobně nebude mít moc silných protikandidátů. Podle stanov bude mít Trikolóra tři místopředsedy.

Bývalý prezident Klaus na sněmu představí zahraniční směřování hnutí, Koudelka priority týkající se justice a spravedlnosti a Mach ekonomické záležitosti. Kromě toho zazní zdravice zahraničních hostů.

Mezi programové priority Trikolóry patří například zrušení minimální mzdy, zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích a vybraných silnicích, zrušení povinné předškolní docházky, zrušení nové Národní sportovní agentury nebo snížení počtu evropských dotací.

Trikolóra chce cílit zejména na sněmovní volby v roce 2021. Podle srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize, by hnutí získalo 3,5 procenta hlasů, což by na vstup do dolní komory Parlamentu nestačilo. Trikolóra má podle Klause mladšího k dispozici vlastní průzkum, který jí přisuzuje zhruba šest procent. Hnutí má zhruba 10 000 registrovaných příznivců.