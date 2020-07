Hnutí Trikolóra zrušilo krajskou organizaci v Plzeňském kraji, důvodem byly rozepře ve vedení

PLZEŇ Předsednictvo hnutí Trikolóra v pondělí zrušilo krajskou organizaci tohoto hnutí v Plzeňském kraji. V úterý to sdělil krajský volební manažer a zastupující tiskový mluvčí Daniel Haslinger a potvrdil místopředseda Trikolóry Dalibor Uhlíř.

Důvodem bylo podle nich jednání vedení krajské organizace, která minulý týden změnila už schválené čelo kandidátky pro podzimní krajské volby. Místo schváleného lídra Pavla Borusíka vybralo krajské vedení za lídra bývalého člena ODS a někdejšího starostu centrálního plzeňského obvodu Jiřího Strobacha. Zmocněnec v úterý na krajský úřad podá kandidátku s původním lídrem, řekl Uhlíř.



„Dlouhodobě to nefungovalo, byly tam rozepře. V krajské radě neměly ani zastoupení velká města jako třeba Klatovy a další. Šíbři a kmotři si chtěli tu krajskou organizaci přivlastnit, čemuž jsme včerejším (pondělním) rozhodnutím zabránili,“ uvedl Uhlíř. V čele krajské rady byl donedávna bývalý člen ODS a někdejší náměstek plzeňského primátora Pavel Rund. Asi před dvěma týdny rezignoval, ale minulý týden na krajské radě si to podle Uhlíře a Haslingera rozmyslel a začal prosazovat své lidi. Rundovi se ČTK nepodařilo dovolat, Strobach potvrdil, že byl minulý týden do čela kandidátky krajskou radou zvolen. Na původní schválené kandidátce, kde bylo asi deset jmen, byl někde na konci, minulý týden na krajské radě dostal nabídku stát se lídrem, s čímž souhlasil. „Chtěl jsem Trikolóře pomoci, myslím si, že mám za sebou celkem kus práce, co se týká komunikace s lidmi a že bych dokázal Trikolóře pomoci. Kmotr rozhodně nejsem,“ řekl Strobach. Na kandidátce, kterou v úterý zmocněnec podá, už nebude, uvedl.

Trikolóra má podle Uhlíře v kraji kolem 20 místních organizací a asi 150 členů. Místní organizace budou dál fungovat, nová struktura krajské organizace se bude postupně budovat. „Budeme se teď hlavně soustředit na krajské volby, ty jsou klíčové. Po nich se budou konat krajské sněmy, které si potom samy rozhodnou o složení krajských rad a zvolí předsedy,“ řekl Uhlíř.