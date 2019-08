Hodina s mluvčím Hradu týdně. ‚Hosté nebudou zváni podle kritéria má/nemá rád pana prezidenta,‘ tvrdí Ovčáček

PRAHA Každou středu si budeme moci na televizi Jaromíra Soukupa naladit Talkshow Jiřího Ovčáčka. Spojení dvou mužů, kteří nevyloučili, že mají ambici zkusit si boj o Hrad, nemá obdoby. Pro mluvčího Miloše Zemana může navíc znamenat odrazový můstek k politické kariéře.

Už v Teplicích si během loňského října uchazečka o senátní křeslo Terezie Holovská v rámci své předvolební akce pochvalovala Jiřího Ovčáčka v roli moderátora. O jedenáct měsíců později se přání pražské výstřední podnikatelky stalo realitou. Hradní mluvčí bude mít od konce srpna v Soukupově TV Barrandov debatní pořad s názvem Talkshow Jiřího Ovčáčka.

Aby mluvčí ústavního činitele vystupoval ve vlastním pořadu v hlavním vysílacím čase (show poběží každou středu večer mezi osmou a devátou hodinou), je situace přinejmenším nestandardní. Jakkoliv se může zdát, že tak Ovčáček činí jako soukromá osoba.

Terezie Holovská líbala Ovčáčka na tvář.

„Fakticky jsem tiskovým mluvčím prezidenta republiky 24 hodin denně. Půjde sice o talk show, kterou budu moderovat jako Jiří Ovčáček, ale diváci mne budou stejně vnímat jako mluvčího pana prezidenta. To je realita, kterou nelze změnit,“ řekl LN Ovčáček, podle kterého zatím mezi ním a Barrandovem neproběhla debata o finančním ohodnocení.



Televize s vazbou na Hrad

Nepřehlédnutelnou postavou Ovčáčkova příběhu se tak stal vlastník Barrandova Jaromír Soukup, který zároveň moderuje pravidelný pořad s Milošem Zemanem Týden s prezidentem. Sám mediální magnát má navíc otevřeně politické ambice, jejichž dokladem je vloni založené hnutí List Jaromíra Soukupa. O Soukupovi se navíc hovořilo jako možném kandidátovi na příštího prezidenta.

Situace je o to bizarnější, že podobné ambice naznačil před pár dny také Ovčáček. Vstup do politiky či kandidaturu na Hrad prý vyloučit nemůže. Talkshow může Ovčáčkovi posloužit pro případnou kampaň jako odrazový můstek. Ten mu navíc postaví muž s podobnými ambicemi. Není tak vyloučeno, že se jejich cesty v budoucnu na politickém kolbišti spojí ještě těsněji.

‚Ovčáček selhává profesně‘

Nad aktivitami tiskového mluvčího prezidenta kroutí hlavou například Asociace PR agentur (APRA). Podle její místopředsedkyně Jany Lutonské je moderování pořadu na Soukupově televizi Ovčáčkova soukromá aktivita, k jeho působení v prestižní funkci mluvčího Hradu je ale kritická.

„V tomto ohledu z profesionálního hlediska bohužel pan Ovčáček selhává,“ řekla LN Lutonská. Nejkřiklavějším příkladem je prý jeho chování na sociálních sítích, kde prý zaměňuje osobní postoje za postoje prezidenta. „Je to neprofesionální a nepřijatelné,“ dodala místopředsedkyně APRA.

Na Ovčáčkův nekonvenční styl komunikace s médii a veřejností si však dosud nikdo ze Zemanových příznivců nestěžoval a zatím to nevypadá, že by na tom mohl nový pořad něco změnit. Naopak může být prostorem pro prezentaci názorů blízkých českému prezidentovi. To ale vynalézavý mluvčí odmítá. „Hosté nebudou zváni podle kritéria má/nemá rád pana prezidenta,“ napsal LN Ovčáček, jehož nové televizní angažmá posvětil i sám Zeman.