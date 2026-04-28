Atmosféra v Pardubicích už během odpoledne začala připomínat spíš sváteční režim než běžné pracovní úterý. Mnozí fanoušci Dynama se v dresech a šálách přesouvali na Pernštýnské náměstí už po patnácté hodině a postupně zaplnili celý prostor před promítacím plátnem i v jeho okolí.
S napětím sledovali utkání, fandili a popíjeli. Při posledním rozhodujícím gólu radostně křičeli a prozpěvovali. Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech, oslavy se tak protáhnou až do rána.
Na možný nápor lidí se od ranních hodin připravovala i městská policie, která posílila noční služby a počítá s různými scénáři úterního večera.
„V tuto chvíli se připravujeme na situaci, že pravděpodobnost oslav je zhruba padesát na padesát. Proto máme již nyní posíleny služby na dvojnásobek běžného stavu a v případě potřeby jsme připraveni jej ještě navýšit,“ řekl během dopoledne mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Dodal, že příjezd hokejistů z Třince očekávají přibližně mezi druhou a třetí hodinou ranní. S jejich příjezdem souvisí i podstatně větší koncentrace lidí v centru města, než je obvykle v tomto čase běžná.