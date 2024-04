Na utkání s Kladnem veze vsetínské fanoušky speciálně vypravený vlak

Odehrají tam dva zápasy a lidé, kteří se u vlaku sešli věří, že do moravské metropole znovu vyrazí v sobotu na šestý duel. To by znamenalo, že vítěz Chance ligy by si po nejbližších dvou brněnských utkáních udržel šanci na postup mezi tuzemskou elitu. Fakt, že Kladno v tuto chvíli vede nad Vsetínem 2:0 na zápasy, jako problém nevidí. „No ano, ale třeba si dneska vylámou zuby,“ míní František Fojt.

Na nádraží přišel s hodinovým předstihem a zelenožlutá šála kolem krku je jasným poznávacím znamením. Stejnou má i jeho žena Zdeňka. „Bude tam obrovská podpora, to není jen vlak, jedou i autobusy a spousta lidí auty. A Brno fandí s námi,“ věří.

To, že si stadion na boj o extraligu museli půjčit, jim nevadí. „Co se dá dělat, ale Brno je určitě lepší než Zlín,“ uvažují a naráží tím na vyhrocené vztahy mezi oběma kluby ze Zlínského kraje, které se nyní v Chance lize potkávají. „Bylo by to blíž sice, ale nestálo by to za to. Bylo by zle.“

O tom, kde bude klub hrát, pokud skutečně dokáže postoupit do extraligy, mají fanoušci jasno. „Na Lapači. Kapacita hlediště se dá nafouknout, vidíme to na více stadionech,“ uvažuje Václav Kočí. „Mantinely budou v létě, to je nejdůležitější, protože jde o bezpečnost hráčů a extraliga to tvrdě vyžaduje. Ale to ostatní jsou technické věci a určitě mají řešení,“ dodává.

Zrovna si koupil tričko s nápisem „Mistři ligy“. Je památeční, od nápadu po realizaci prý uplynulo pouhých pět dnů. „Aby bylo jasné, že jsme to vyhráli,“ směje se skupinka fanoušků, která právě nastupuje do vlaku. Triko převlékají přes mikiny i zimní bundy, aby byl nápis dobře vidět.

Vlak na nádraží přistavili hodinu před odjezdem, cestující si koupili zpáteční jízdenky prostřednictvím webu VHK ROBE Vsetín. U každého z vagónů jsou otevřené jen jedny dveře a u nich stojí ochranka. „Tady na místě už k jízdenky v prodeji nejsou,“ potvrdil muž s vysílačkou a čtečkou zkontroloval QR kód na telefonu dalšího z cestujících.

Vsetínští fanoušci mívali dobrou pověst, když klub v devadesátých letech kraloval extralize. Jak je to dnes?

„S některými kluby se to přehání, už to pak není ve sportovním duchu. Ale jen s některými,“ uvažuje fanoušek Štěpán. „Ale dá se jít s dětmi na hokej, já s taťkou jezdím od malička a nikdy se mi nic nestalo,“ potvrzuje jeho dcera. „Excesy se stávají a je jedno o jaký jde tým. To jsou ale problémy jednotlivců,“ míní další ze skupiny.

Nálada na peróně je výletní. Lidé se smějí, mávají těm, kteří je přišli vyprovodit. „Panička pojede na hokej,“ promlouvá starší muž k psovi, který mu způsobně sedí u nohy. Zvíře má na krku má šálu v barvách vsetínského hokejového klubu, muž má na hlavě kšiltovku s logem. A když se dá vlak do pohybu, zvedne psa do náruče, protože na nástupišti je v tu chvíli obrovský kravál.