Utajené zneužívání dětí zhatilo sloučení škol v Holešově, zastupitelé záměr odmítli

Obě školy stojí ve Smetanových sadech v centru města. Plán na jejich sloučení v minulých dnech kritizovali někteří rodiče, žáci i pedagogové.

Proti sloučení se dnes vyslovilo všech 21 přítomných zastupitelů. Rada města také ředitelku 2. ZŠ vyzvala k rezignaci a odvolala z funkce k 31. červenci.

Starosta tvrdí, že vedení 2. ZŠ o případu, který se stal před několika lety, zřizovatele, tedy město, neinformovalo. Uvedl též, že zástupci školy podezření na trestnou činnost nesdělili policii a museli to učinit rodiče.

„Minulý týden došlo k odsouzení, dosud nepravomocnému, osoby, která na škole působila, působila jako lektor Světa vzdělání, jako rodilý mluvčí. A to odsouzení bylo za pohlavní zneužití dětí. Soud rozhodoval na základě znaleckých posudků, výslechů a tak dál. Není to na bázi jedna paní povídala,“ řekl dnes novinářům Fritz.

Svět vzdělání je soukromý spolek, který rodičům nabízí placený vzdělávací program pro nadané děti a část školáků 2. ZŠ jej navštěvuje.

Zástupkyně ředitelky 2. ZŠ Hana Hlobilová pochybení školy odmítla. „Žádné zametání pod koberec nebylo. Pokud máme podezření na jakoukoliv trestnou činnost, oznamujeme OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), policie. Postupujeme podle toho, jak nám povinnost ukládá,“ řekla zastupitelům Hlobilová.

Uvedla také, že v případu podepsala mlčenlivost. „To znamená, že s podrobností, jménem dotyčného, skutkovou podstatou vás nemohu seznámit,“ uvedla zástupkyně. Ředitelka 2. ZŠ Helena Moravčíková na zasedání zastupitelstva nepřišla.

Rada města ředitelku 2. ZŠ vyzvala, aby ukončila spolupráci se Světem vzdělání. Zároveň ji vyzvala k rezignaci a současně ji i odvolala z funkce k 31. červenci, kdy jí končí funkční období. Město také plánuje vyhlásit výběrové řízení na nového ředitele. V této chvíli považuje starosta sloučení škol za nevhodné.

„Umím si představit rodiče 1. základní školy, která je trojnásobně početná, kteří se okamžitě zvednou a řeknou ne, my tohle nepřipustíme, my nechceme, aby tímhle stínem nepořádku byla zanesena tahle škola,“ řekl Fritz. Nevyloučil ale, že v budoucnu se město k plánu na spojení škol vrátí.

Vedení radnice si od sloučení 1. a 2. ZŠ slibovalo zlepšení vzdělávání a prostředí pro rozvoj žáků. Argumentovalo i úsporami. Rodiče tvrdili, že mají ke sloučení nedostatek informací, chyběla jim také analýza dopadů sloučení. V pondělí odpoledne proti sloučení v Holešově demonstrovaly stovky lidí.

Po oznámení plánu na spojení škol vznikla iniciativa rodičů, která byla proti. V Holešově a okolních obcích tři týdny kolovala také petice odmítající sloučení. Podle organizátorů se pod ní sešlo přes 1900 podpisů. Desítky lidí z řad veřejnosti dorazily i na dnešní zastupitelstvo, někteří z nich se do sálu nedostali. Spoluorganizátor petice a otec dvou dětí na 2. ZŠ Jiří Stoklasa rozhodnutí zastupitelů ocenil. Argument starosty pro nesloučení škol však považuje za účelový. „Jsme zděšeni, že dokáže dětské oběti používat pro svoje politické boje,“ řekl novinářům Stoklasa.

Podle údajů holešovské radnice do 1. ZŠ v tomto školním roce nastoupilo 659 žáků a do 2. ZŠ dochází 262 žáků. Do 3. ZŠ chodí 455 žáků, čtyři její žáci se vzdělávají v zahraničí. Aktuálně má Holešov přibližně 11 500 obyvatel.