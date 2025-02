Podezření na zneužití dětí nahlásila škola pozdě, máme důkazy, tvrdí rodiče

Ti s tím nesouhlasí a tvrdí, že škola se na policii obrátila až po oznámení druhého případu. Redakce iDNES.cz kontaktovala ředitelku školy se žádostí o vyjádření, ta však nezvedá telefon.

Za trestný čin sexuálního útoku byl před dvěma týdny zatím nepravomocně odsouzený k podmíněnému tříletému trestu bývalý lektor anglického jazyka soukromého spolku Svět vzdělání, který v holešovské škole nabízí výukový program pro nadané děti.

„Vedení školy mělo informace o závadném chování lektora působícího ve škole od rodičů první oběti již několik měsíců před oznámením druhého případu rodiči další oběti,“ píše se v prohlášení advokátní kanceláře Zuzana Candigliota s tím, že mají důkazy, které jejich tvrzení prokazují. Bude-li to třeba, jsou připraveni je předložit kompetentním orgánům.

Ředitel Světa vzdělání Tomáš Blumenstein nesouhlasí s tím, že by pochybili. „Vnímám to tak, že jsme oznámení o tomto chování měli od rodičů až 17. ledna. Pak jsme to ihned oznámili policii a řešili,“ prohlásil pro iDNES.cz.

Potvrdili, co jsem řekl, sdělil Fritz

Celou událost zveřejnil v minulém týdnu na veřejném zasedání zastupitelstva města starosta Milan Fritz. Na jednání měli zastupitelé schvalovat sloučení 2. a 1. základní školy, se kterým nesouhlasila řada rodičů, žáků a obyvatel města. Mnohé z nich informace starosty o sexuálním napadení šokovala.

Fritz také řekl, že škola policii o případu neinformovala. Její ředitelka Helena Moravčíková následně sdělila, že oznámení o podezření poslala policii datovou schránkou v den, kdy rodiče incident ohlásili.

„Teď rodiče potvrdili, co jsem tehdy na zastupitelstvu řekl. Mrzí mne, že ředitelka neuměla přijmout svou zodpovědnost. Já jsem se rodičům i jejich právním zástupcům omluvil za událost, která se tehdy stala, je mi to líto,“ konstatoval ve čtvrtek Fritz.

Omluva od Světa vzdělání

„Rodiče obětí vnímají jednání ze strany vedení 2. ZŠ Holešov v této věci jako fatální selhání, neboť vedení školy nedokázalo včas identifikovat rizika v chování lektora navzdory tomu, že disponovalo závažnými informacemi, které poskytli rodiče první oběti. Tyto informace byly vedením školy přehlíženy,“ popsala advokátka, která rodiče zastupuje.

Podle ní se pak vedení školy i spolku Svět vzdělání chovalo k rodičům i obětem přezíravě.

„Neměli žádný zájem o informace k probíhajícímu trestnímu řízení ani o psychický stav obětí. Škola a spolek s rodiči obou obětí prakticky přerušily kontakt, nebyla vyslovena žádná omluva, ani projev lítosti, nepřišla nabídka jakékoliv pomoci. Rodiče spolu s oběťmi zůstali na celou událost sami,“ stojí v prohlášení.

Blumenstein se s tím v podstatě ztotožňuje. „To, že jsme rodičům neprojevili lítost nebo omluvu, mě mrzí. A omlouvám se za to. Řešili jsme to pouze s policií, ale ne s rodiči,“ doplnil.

Cílem prohlášení podle advokátky není poškodit jméno školy nebo spolku. Rodičům obětí jde o spravedlnost a bezpečí dětí. „Nesouhlasí se zveřejněním celé kauzy ze strany pana starosty, protože tím dochází k sekundární viktimizaci obětí. Veřejné debaty, které toto zveřejnění vyvolalo, jsou pro rodiče i oběti obzvláště zraňující,“ dodala.