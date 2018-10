Hollanovo Žít Brno opouští magistrát, v Brně obhájilo ANO před ODS

BRNO/PRAHA Před čtyřmi lety se postarali o jedno z největších překvapení komunálních voleb. Původně recesistické hnutí Žít Brno nyní po jednom volebním období s velkou pravděpodobností uvolní zastupitelská křesla brněnského magistrátu. Po sečtení tří čtvrtin okrsků se k nim přiklonila necelá čtyři procenta voličů. V jihomoravské metropoli obhájilo vítězství hnutí ANO před ODS.

V roce 2014 získala společná kandidátka Žít Brno a Pirátů přízeň 12 procent voličů a stala se tak třetí nejsilnější stranou po hnutí ANO (20) a ČSSD (18). Výsledkem bylo sedm zastupitelských postů.



Svou politickou existenci tehdy stavělo hnutí, jehož nejvýraznějším představitelem je někdejší občanský aktivista a hudebník Matěj Hollan, na trvalé kritice a zesměšňování tehdejšího vedení brněnské radnice, zejména primátora Romana Onderky (ČSSD). Během čtyřletého volebního období jej ale doprovázela řada kontroverzí a kauz, které vedly i k vnitrostranickým sporům.

Emoce zároveň jitřilo i Hollanovo chování. Coby bojovník proti hazardu na počátku politického působení hnutí na radnici sice sbíral plusové body. Později se ale nechvalně zapsal do paměti veřejnosti také třeba tím, že v brněnské MHD cestoval načerno, nebo videem, na němž se v jednom ukrajinském podniku nechal vysvlečený do pasu bičovat důtkami. Kritiku sklízel v poslední době mimo jiné i za to, jak vedl resort dopravy.

Místopředseda hnutí Žít Brno Matěj Hollan.

Všechny tyto skutečnosti - společně s osamocením se Pirátů - se dost pravděpodobně podepsaly na tom, že po letošních komunálních volbách budou zastupitelé Žít Brno muset brněnskou radnici opustit.

Dosud je podpořila necelá čtyři procenta voličů. Prvenství naopak v druhém největším tuzemském městě obhájí hnutí ANO, jehož tamním lídrem je současný primátor Petr Vokřál. Hlas mu dalo 23 procent voličů. Za ANO následuje ODS (18 procent), KDU-ČSL (10 procent) a Piráti (9 procent). Sečteno bylo prozatím 90 procent okrsků.



Matěj Hollan na opakovanou žádost serveru Lidovky.cz o komentář k aktuálním výsledkům nereagoval. Už dříve však redakci sdělil, že lidé z uskupení vedli život i před vstupem do politiky.

O poklesu popularity Žít Brno svědčil již výsledek z loňských krajských voleb, kdy se kandidátka TOP 09 podpořená starosty a právě hnutím Žít Brno jen těsně dostala nad hranici pěti procent zajišťující zastupitelské mandáty.