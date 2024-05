Vlak usmrtil ženu, stres u jedné z cestujících vyvolal epileptický záchvat

Mezinárodní rychlík Západní expres srazil člověka krátce po půl deváté. „Jednalo se o ženu dosud neznámé totožnosti ve věku kolem 50 až 60 let, která svým zraněním podlehla na místě,“ informovala policejní mluvčí Iva Vršecká.

Případ si převzali domažličtí policisté a byla nařízena soudní pitva.

„Ve vlaku cestovalo 66 dospělých a sedm dětí. U jednoho z cestujících došlo k epileptickému záchvatu. Přivolaná záchranná služba si jej převzala do péče,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Záchranná služba později doplnila, že se jednalo o sedmačtyřicetiletou ženu, u které se rozvinula silná stresová reakce. „Převezli jsme ji k observaci do Stodské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Dechovou zkoušku měl strojvedoucí negativní. „Příčinou a veškerými okolnostmi události se policisté nadále zabývají,“ doplnila Vršecká.

Mezinárodní trať směrem do Německa v místě stála do 11.30 hodin, České dráhy vyslaly do Holýšova náhradní autobusy.