Řidič riskantně předjížděl, po čelní srážce s kamionem uhořel v autě

  9:29aktualizováno  9:29
Tragicky skončila v pondělí ráno nehoda mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku. Řidič osobního vozidla se při nebezpečném předjíždění čelně srazil s nákladním autem a obě vozidla začala následně hořet. Šoférovi osobáku už nebylo pomoci.
Na silnici mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku se v pondělí časně ráno stala vážná dopravní nehoda. Střetl se zde kamion s osobním vozidlem. (7. dubna 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se odehrála na silnici I/26 ve směru od Holýšova na Stod zhruba na úrovni Holýšovského rybníku kolem čtvrté hodiny ráno.

Podle dosavadního šetření řidič osobního vozidla Dacia po projetí mírné levotočivé zatáčky na přímém úseku silnice začal předjíždět před ním jedoucí vozidlo. Koho předjížděl, policisté zatím nevědí.

„Zřejmě ohrozil protijedoucí nákladní soupravu Volvo s přívěsem, které řídil osmapadesátiletý řidič a došlo k čelnímu střetu,“ popsala nehodu s tragickými následky policejní mluvčí Eva Červenková.

Po nárazu začala obě vozidla hořet. Hasiči na uhašení nasadili čtyři vodní proudy. Řidiči Dacie ale už nedokázali pomoct, zemřel na místě. „Po uhašení jsme jej vyprostili z vozidla,“ doplnil informace za hasiče jejich mluvčí Petr Poncar. Šofér kamionu vyvázl bez zranění a alkohol u něj vyloučila dechová zkouška.

„U zemřelého řidiče jsme nařídili soudní pitvu. Na místo nehody jsme přivolali znalce z oboru dopravy a přesnou příčinou a veškerými okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté z územního odboru Plzeň-venkov,“ uzavřela za policii Červenková.

Vzhledem k tomu, že z kamionu uniklo asi 100 litrů nafty, hasiči o tom informovali příslušný odbor životního prostředí.

