Téměř polovina Čechů nemůže pracovat z domova, 16 procent ani nechce, říká průzkum

Pětina Čechů by ráda pracovala na home office jeden až dva dny v týdnu, devět procent by chtělo pracovat doma tři až čtyři dny v týdnu, šest procent by preferovalo pracovat především z domova a stačilo by jim v práci strávit tak pět dní v měsíci. Pracovat zcela na home office bez nutnosti navštěvovat firmu by uvítalo pět procent lidí.

Nejběžněji mohou zaměstnanci z domova pracovat v režimu jeden až dva dny v týdnu, což je zároveň nejsilnější preference na straně manažerů firem. Možnost práce pouze nebo převážně z domova se aktuálně týká zhruba šesti procent ze všech zaměstnanců. „Častěji jde o zaměstnance z IT, financí, poradenství, různé manažerské a administrativní pozice, takzvané bílé límečky,“ uvedl Tomáš Pavlíček z pracovního portálu Prace.cz.

Práce z domova se podle průzkumu stává stále běžnější praxí, zejména v důsledku technologického pokroku a změn v pracovních návycích. Přestože mnoho zaměstnanců může pracovat z domova, tato možnost není rovnoměrně rozložena napříč různými profesemi a sektory.

Nejméně je home office z logiky věci praktikován ve školství a zdravotnictví a v pozicích, které zastávají takzvané modré límečky. Sem patří zaměstnanci v manuálních nebo technických rolích. Tj. například stavbaři, mechanici, instalatéři nebo elektrikáři, kteří svou práci vzdáleně vykonávat nemohou a mají ji pevně vázanou na místo výkonu.

