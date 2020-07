Hon na ‚Babišovy‘ mandáty. Pro sněmovní volby se rýsují dva koaliční bloky s Piráty a ODS v čele

Praha Nejprve výrok šéfa STAN Víta Rakušana, že ve spojení s TOP 09 Andreje Babiše neporazí. A pak oznámení konce Miroslava Kalouska i Karla Schwarzenberga ve sněmovně. Obojí akcelerovalo debatu o seskupování opozičních stran před volbami.

Ačkoli do voleb do Poslanecké sněmovny zbývá ještě patnáct měsíců, opoziční strany se už vážně zabývají myšlenkou na seskupení sil. Nejintenzivnější námluvy vede hnutí Starostové a nezávislí (STAN).



Jak zjistil server Lidovky.cz z rozhovorů s celkem deseti představiteli vedení politických stran v opozici, nejblíže má STAN k dohodě s Piráty. Šéfové obou stran si padli do oka, což je v tuzemské politice spíše výjimečné. Ale především by to od obou stran byl pragmatický krok.

Podle posledního průzkumu společnosti Kantar CZ byli Piráti v červnu nejsilnější opoziční stranou. Pro STAN, které se dlouhodobě pohybuje těsně nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory parlamentu, tak spojenectví s Piráty zajišťuje znovuzvolení do poslanecký lavic.

Přímé odpovědi na otázku, zda preferuje koalici s Piráty, se šéf STAN Vít Rakušan vyhnul. „Nezavíráme žádné z možných vyjednávání. Naším cílem je programově silné spojenectví, které se nebude chtít voleb zúčastnit, ale bude je chtít vyhrát. A také nechceme, aby tématem číslo jedna byl Antibabiš. Musíme lidi přesvědčit, že tahle země může vypadat jinak a nemusejí ji řídit lidé minulosti,“ napsal serveru Lidovky.cz Rakušan s tím, že výsledky vyjednávání oznámí na podzim.

Volební průzkum CVVM

Zájem o spolupráci se STAN je patrný i z druhé strany uvažovaného spojení. Nepřímo to naznačil šéf Pirátské strany Adam Bartoš. „Piráti jako středová liberální strana na předvolební spolupráci s konzervativci nepomýšlí. Děláme konstruktivní politiku, což voliči vidí a ocení,“ uvedl nedávno Ivan Bartoš, šéf Pirátů.

Podle něj strana vznikla na protest proti politice, kterou symbolizovali lidé jako Miroslav Kalousek (TOP 09) či bývalý předseda a premiér ODS Mirek Topolánek. Pro Piráty jsou tak Starostové fakticky jediným uskupením, které se – na rozdíl od tradičních politických stran – „neumazalo“.

Některé pirátské programové body se navíc politikům v dresu STAN zamlouvají. „Nemám problém s tím, aby se zlegalizovalo užívání marihuany. V tomto jsem velmi liberální. Je mi to dokonce sympatické, protože jsem měl v rodině několik onkologických problémů. Když vám jde doslova a do písmena o život, tak vám je úplně jedno, jestli si nějaký politik myslí, že by se marihuana neměla užívat,“ řekl serveru Lidovky.cz Jan Horník (STAN), místopředseda Senátu a starosta Božího Daru. Pochvaloval si i spolupráci s Piráty ve „svém“ Karlovarském kraji.

Volební bonus

Zásadním hnacím motorem, který strany motivuje, aby intenzivněji spolupracovaly, je volební systém hlasování do dolní komory. Ten zajišťuje větším politickým stranám více křesel v Poslanecké sněmovně. Pokud tedy opozice hodlá snížit počet mandátů vládní koalice v čele s hnutím ANO, hegemona všech možných předvolebních průzkumů, v nichž se pravidelně těší podpoře téměř třetiny voličů, představuje zvažované spojování logický krok.

„Když se strany spojí a překročí příslušnou volební klauzuli, získají více mandátů, než by získaly, kdyby ji každá ze stran překročila sama. V konečném důsledku by to oslabilo Andreje Babiše a hnutí ANO,“ upozornil v rozhovoru pro server Lidovky.cz Jan Herzmann, který se zabývá výzkumy veřejného mínění.

To však není jediným motivačním faktorem – k úvahám o propojení vede strany i touha po usednutí do křesla pomyslného lídra opozice. O to spolu dlouhodobě soupeří Piráti s ODS. Ostatně i občanští demokraté nabídli hnutí STAN spojenectví. V několika krajích pak „modří“ kandidují v krajských volbách společně s TOP 09. Právě výsledky podzimních voleb mohou naznačit, v jakém formátu bude ODS spolupracovat s dalšími partnery i v hlavním sněmovním klání.

„Topkaře moc nemusíme, protože vznikli vlastně proti ODS. Na to je těžké zapomenout. Spolupráce by také znamenala, že by se na kandidátku nedostali všichni naši lidé. Musela by se přepouštět místa koaličnímu partnerovi, což je krajně neoblíbené,“ upozornil server Lidovky.cz vlivný politik ODS z regionů.