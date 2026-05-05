Honička se odehrála v neděli 26. dubna. Policejní hlídka poznala za volantem jednoho z aut muže, který měl zákaz řízení, a rozhodla se ho zastavit a zkontrolovat.
„Muž ale na rozblikané majáky s upozorněním na zastavení reagoval sešlápnutím plynového pedálu a pokračoval dál zběsilou jízdou, během které ohrozil několik účastníků silničního provozu. Hlídce ujížděl několik kilometrů i přes značný handicap v podobě ruky v sádře,“ říká policejní mluvčí Iva Martínková.
Podle videa, které policie zveřejnila, muž zajel do sportovního areálu Vesec, kde se pravidelně konají sportovní a kulturní události jako například festival Benátská. Muž ujížděl po úzkých cestách určeným cyklistům či in-line bruslařům, co chvíli však sjel na trávník. Za sebou nechával části auta, které postupně odpadávaly.
Během své zběsilé jízdy ohrozil nejen ostatní řidiče, ale také návštěvníky sportovního areálu. Z videa je patrné, že jen těsně minul například rodinu s kočárkem.
Sáček s pervitinem
„Díky skvělé spolupráci dvou zasahujících hlídek se podařilo řidiče po chvíli zastavit. Z vozidla se mu ale nechtělo vystoupit, proto policisté přistoupili k využití donucovacích prostředků,“ pokračuje Martínková.
Dechová zkouška prokázala, že muž nebyl pod vlivem alkoholu. Orientační test na drogy ale odmítl. „Tvrdil, že před několika dny užil pervitin. Policisté ale u muže nalezli sáček s metamfetaminem, tedy pervitinem,“ zmiňuje mluvčí.
Policisté nyní muže podezřívají z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí až na dva roky vězení.
„Sedmatřicetiletý recidivista během své zběsilé jízdy spáchal hned několik dalších přestupků, které budou oznámeny příslušným úřadům k projednání. Ke zranění osob během události naštěstí nedošlo,“ dodává Martínková.
Hlavní část honičky se odehrála ve sportovním areálu ve Vesci.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz