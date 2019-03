Honil se s policií v Praze. Muži, který najel do chodce, hrozí 12 let

PRAHA Až 12 let vězení hrozí muži, který v pondělí v Praze ujížděl v autě před policií a najel při tom na chodníku do člověka. Policisté jej kvůli tomu stíhají z pokusu o těžké ublížení na zdraví. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Jan Daněk. Vedle toho kriminalisté muže viní z vydírání a nebezpečného ohrožování, kterého se podle nich dopustil před honičkou s policií. Soud poslal muže do vazby.

Totožnost zadrženého se policistům ale zatím nepodařilo potvrdit. Mluvčí už dřív řekl, že cizinec se prokazoval falešnými doklady.



Právě kvůli podezření z vydírání se na něj policisté v pondělí na pražské Letné zaměřili a chtěli ho v autě zastavit. Na jejich výzvy k zastavení muž ale nereagoval a nezastavilo ho ani to, že policisté na jeho vůz vystřelili, protože najel na chodník, kde ohrožoval lidi. Jednoho z chodců podle Daňka srazil a zranil na noze. „Nicméně vozidlo ještě chvíli pokračovalo po chodníku, kde si prorazilo pneumatiky.

Po několika desítkách metrů řidič zastavil a začal utíkat. Kriminalisté ho chytili a zadrželi,“ uvedl krátce po incidentu Daněk. Nyní doplnil, že případ si převzali kriminalisté z prvního oddělení krajského policejního ředitelství Prahy.