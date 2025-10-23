Jihlava večer převzala novou arenu, hokejisté mají jít už ve čtvrtek na led

„Platí, že bychom dnes měli arénu převzít a v sobotu by se měl odehrát první zápas Dukly s omezenou kapacitou,“ říkal ve středu odpoledne manažer stavby a jihlavský radní David Beke.
To se také stalo. Byť v čase, s nímž nikdo asi příliš nepočítal. K předání sportoviště, které bude sloužit i pro kulturní a společenské účely, za téměř dvě a čtvrt miliardy korun došlo o půl jedenácté večer.
K předání došlo i přes to, že stavba není stoprocentně hotová. „Stavební firma pokračuje i v dalších činnostech, které souvisí s nedodělky a opravami po stavební činnosti, které však nebrání užívání haly,“ uvedl Beke.
„Arénu bude třeba testovat, zkoušet, učit se její obsluhu. Bude potřeba řadu věcí doladit, dovybavit. Ale budeme ji už od této soboty spolu s vámi uvádět v život při prvním hokejovém zápase,“ doplnil radní.
Jako první by ji měli hned dnes otestovat hokejisté. „A nejen z prvoligového áčka Dukly, ale také krasobruslařky,“ vysvětluje Beke. „Je potřeba, aby se propojily všechny vrstvy, které v ledu jsou. Musí se prostě rozjezdit.“
Je jasné, že hala ani samotné okolí nebudou ještě zcela stoprocentně připraveny na sobotní premiéru, který bude s omezenou kapacitou a v rámci zahájení zkušebního provozu. Ten je předepsán na rok. Například sousedící park Smetanovy sady, jenž aktuálně prochází revitalizací, bude muset být oddělen.
„Jedná se o jinou investiční akci. S otevřením parku počítáme k termínu 8. listopadu, kdy je v aréně na programu grand opening. Ale i tak půjde pravděpodobně jen o cestní síť. Zeleň je v parku k dokončení na jaře a také budou dokončena nároží na křížení Ulice Jana Masaryka a Jiráskové,“ připomněl Beke tříhodinový slavnostní večer, ozdobený vystoupením Ewy Farne.
4. července 2025