O jihlavskou arenu je obrovský zájem ještě před dokončením, skyboxy jsou obsazeny

Extraliga je odlišný svět. A i o jiných penězích Mohla to být pomyslná třešnička na dortu, se kterou nikdo předem nepočítal. Nechybělo přitom mnoho a zbrusu nová Horácká multifunkční aréna (HMA) v Jihlavě se mohla v říjnu otevírat extraligovým utkáním. Místní Dukla se totiž probojovala až do baráže o postup do nejvyšší domácí soutěže. V ní však odpočinutému soupeři z vyšší soutěže podlehla 0:4 na zápasy. „Určitě jsem Dukle postup přál, byl by to krásný vklad do začátku provozu arény,“ uvedl manažer výstavby HMA David Beke. „Extraliga je úplně jiný marketingový a obchodní svět jak pro Duklu, tak pro arénu,“ připustil manažer HMA Martin Lindovský. „Ale nechci, aby ve všeobecném zklamání z nepostupu zapadlo, že Dukla měla vynikající sezonu, k čemuž moc blahopřeji,“ pokračuje Lindovský. „Bohužel systém je nastavený, jak je, a rozdíl mezi soutěžemi je obrovský,“ připustil Beke. „Ale věřím, že jako jsme my několik let tvrdě pracovali na aréně a výsledek se dostavil, tak věřím, že se to stejné povede i Dukle na cestě do extraligy,“ uvedl jihlavský radní za ODS „Určitě jí v tom pomůžeme. Ostatně aréna je jedním z důležitých kroků na cestě k tomu cíli,“ doplnil Beke. „Třeba to zvládneme příští rok,“ doplnil své přání Lindovský. „Pokud však chceme pomýšlet výš, víme, že je to o úplně jiných penězích, jiné podpoře. Víme, že jako město této podpory sami dosáhnout nemůžeme. V tuto chvíli je důležitý velký partner, který by musel do klubu vstoupit,“ uvedl na posezonní tiskovce primátor Jihlavy Petr Ryška s tím, že jednání o případném generálním partnerovi se nyní vedou.