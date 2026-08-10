V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

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  20:57aktualizováno  21:27
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V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu požáru.

Hasičské jednotky provedly preventivní prolití nezasaženého porostu po celém obvodu požáru. Místo předali starostovi Prahy 7, který se na místo dostavil, uvedli hasiči.

„V průběhu hašení došlo k omezení dopravy na nábřeží Eduarda Beneše, komunikace je teď již zprůjezdněna,“ uvedla mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Kvůli požáru odklonil dopravní podnik tramvaje 12 a 15 vedoucí z Čechova mostu přes Právnickou fakultu a Malostranské náměstí do zastávky Pražské Jezulátko. V půl deváté byl provoz obnoven.

„Aktuálně zasahují jednotky ze stanic Holešovice, Sokolská, Petřiny a hasičský útvar Pražského hradu u požáru porostu v Letenských sadech. Zasažená plocha je cca 6x50m. Jsou nasazeny čtyři proudy,“ uvedli hasiči na síti X kolem 20. hodiny.

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