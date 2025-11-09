Ve Starém Kolíně hořel statek s ubytovnou. Jeden člověk požár nepřežil

Událost byla hlášena půl hodiny po půlnoci. „Z objektu byla evakuována více jak desítka osob, při hašení pak uvnitř hasiči nalezli osobu bez známek života. Bude probíhat prověřování zaměřené na zjištění příčiny požáru, a to i ve spolupráci s hasiči,“ uvedla Suchánková.
Sýkora Fliegerová řekla, že škoda, kterou požár způsobil, zatím není známa.
