Ve Starém Kolíně hořel statek s ubytovnou. Jeden člověk požár nepřežil

Ve Starém Kolíně na Kolínsku hořel v noci na neděli statek s ubytovnou. Hasiči evakuovali více než deset lidí, uvnitř našli člověka bez známek života. Příčinu požáru i úmrtí vyšetřovatelé zjišťují, řekly mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková a krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Událost byla hlášena půl hodiny po půlnoci. „Z objektu byla evakuována více jak desítka osob, při hašení pak uvnitř hasiči nalezli osobu bez známek života. Bude probíhat prověřování zaměřené na zjištění příčiny požáru, a to i ve spolupráci s hasiči,“ uvedla Suchánková.

Sýkora Fliegerová řekla, že škoda, kterou požár způsobil, zatím není známa.

