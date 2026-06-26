Horká vlna ze Sahary nastoupila do Česka. Mapa teplot slibuje změnu v pondělí

  9:01aktualizováno  9:01
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Česko čeká víkend s extrémními teplotami kolem 40 stupňů Celsia.

Česko čeká víkend s extrémními teplotami kolem 40 stupňů Celsia. | foto: Ondřej Soukup

Česko čeká víkend s extrémními teplotami kolem 40 stupňů Celsia.
Česko čeká víkend s extrémními teplotami kolem 40 stupňů Celsia.
Česko čeká víkend s extrémními teplotami kolem 40 stupňů Celsia.
Česko čeká víkend s extrémními teplotami kolem 40 stupňů Celsia.
50 fotografií
Horký vzduch ze Sahary dorazil do Česka. A kvůli tepelné kupoli, která se drží nad Evropou, se tu extrémně horké počasí udrží nejméně tři dny. Rekordy začnou padat už dnes, kdy teploty dosáhnou až 37 stupňů.

Výstraha meteorologů před vysokými teplotami platí pro celé Česko už od pátku. Na neděli ji dokonce vydali v červené barvě, která značí nejvyšší intenzitu nepříznivého jevu. Znamená to, že teploty budou nebývale vysoké.

Koupaliště Zdice má venkovní rekreační bazén, který je vybaven zónou pro neplavce, vodotryskem, vodním hřibem. Další atrakce jsou tobogan a klouzačka, dětské hřiště a lehátka. Koupaliště je největším ve středních Čechách. Můžete se tady zastavit při svých cestách autem i na kole. U koupaliště totiž vede dálková cyklotrasa Eurovelo 4 z Ostravy do Karlových Varů. Lze po ní pohodlně a bezpečně přijet z Berouna nebo z Prahy.
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Může za to jev, který meteorologové nazývají tepelná kupole. Hromadí se v ní horký vzduch jako pod poklicí a brání přílivu studenější fronty a oblačnosti. Teploty pak atakují i 40 stupňů Celsia.

Páteční teploty vystoupí odpoledne na 33 až 37 stupňů, na severovýchodě k 31 a na horách k 27 °C.

V noci na sobotu teploty klesnou k 21 až 16 stupňům, v údolích ke 14 a na horách k 18 °C, místy i níž.

V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, během dne zejména na západě Čech přechodně místy až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 34 až 39 stupňů, na severovýchodě území místy k 33 °C. Výrazně chladněji nebude ani na horách, teploty tam v tisíci metrech vystoupají k 31 °C.

V neděli příliv tepla vyvrcholí. V západní polovině Čech se večer mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přeháňky nebo bouřky, slibují meteorologové. Teploměry naměří 35 až 40 °C. „V západní polovině Čech, zejména v dolním Polabí a Poohří budou teploty výjimečně i vyšší,“ varuje Český hydrometeorologický ústav v předpovědi.

Změna přijde v pondělí. Od západu začne přibývat oblačnost a zpočátku jen na západě, ale postupně na většinu území dorazí déšť, přeháňky nebo bouřky, i silné. Místy může spadnout až 40 milimetrů srážek.

Vedro poleví, maxima v pondělí dosáhnou na západě a severozápadě kolem 26 stupňů, jinak většinou 28 až 33, na východě a jihovýchodě kolem 36 °C.

Koupaliště Zdice má venkovní rekreační bazén, který je vybaven zónou pro neplavce, vodotryskem, vodním hřibem. Další atrakce jsou tobogan a klouzačka, dětské hřiště a lehátka. Koupaliště je největším ve středních Čechách. Můžete se tady zastavit při svých cestách autem i na kole. U koupaliště totiž vede dálková cyklotrasa Eurovelo 4 z Ostravy do Karlových Varů. Lze po ní pohodlně a bezpečně přijet z Berouna nebo z Prahy.
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Předpověď teplot v Česku do soboty 4. července
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Na úterý meteorologové slibují zataženo až oblačno, místy zmenšenou oblačnost. Na většině území se občas vyskytne déšť, přeháňky, místy bouřky, i silné. Opět může spadnout až 40 milimetrů srážek.

Noci ještě budou na mnoha místech tropické, tedy nad dvacet stupňů Celsia. Teploty se budou pohybovat mezi 21 až 16 stupni, přes den pak vystoupají k 24 až 29, na jihovýchodě až 32 °C.

Předpověď teplot v Česku do soboty 4. července

Výhled od středy do pátku

Podle prognózy meteorologů bude oblačno až zataženo, přechodně i zmenšená oblačnost. Na většině území se vyskytne občas déšť, přeháňky nebo i bouřky. Ke konci období bude srážek i oblačnosti pravděpodobně ubývat.

Nejnižší noční teploty 20 až 15 °C, postupně 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jihovýchodě a východě ve středu kolem 28 °C.

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