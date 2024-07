Horko decimuje řidiče, riziko nehod v létě roste. Jezte rajčata a dávejte blinkry, radí expert

„Únava se svými účinky přirovnává k vlivu alkoholu na řízení. Reakce jsou pomalejší, je větší riziko přehlédnutí, špatného vyřešení situace nebo řešení trvá déle. Toto vše, když se naskládá, může snadno zapříčinit dopravní nehodu, která by se jinak nepřihodila,“ řekl serveru Lidovky.cz Budský.

Také mnoho lidí, především profesionálních řidičů, na únavu nedbá a za volant stejně usedne. Podle celoevropského průzkumu je to celých 40 procent z nich. Extrémní únava přitom hrozí až upadnutím do mikrospánku, který může mít i smrtelné následky. Lidé na silnicích by tento stav měli brát v potaz, více než kdy jindy počítat s řidičskou chybou ostatních, nechávat si delší odstup a nenechat se strhnout případnou nervozitou některých šoférů.

Únava hrozí i mladým

Kromě dálkových řidičů jsou podle Budského únavou za volantem ohroženy i další skupiny lidí. Jsou to ti, kdo pracují na směny, pak lidé trpící chronickými spánkovými problémy a také řidiči do věku zhruba 25 let.