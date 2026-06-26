Meteorologové doporučili, jak ve vedrech nastavit klimatizaci. Dočkali se posměchu

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  13:53aktualizováno  13:53
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Za půl hodiny se může vzduch v interiéru vašeho vozu rozpálit až na padesát stupňů Celsia. | foto: Profimedia.cz

Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června...
Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června...
Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června...
Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června...
17 fotografií
V době extrémních veder vydávají odborníci řadu doporučení, jak horké dny zvládnout co nejbezpečněji. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) lidem radí mimo jiné, aby rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou nepřesahoval pět až osm stupňů Celsia. Právě toto doporučení ale na sociálních sítích vyvolalo vlnu ironických reakcí. „Takže si mám klimatizaci nastavit na 35 stupňů?“ diví se jedna z uživatelek.

ČHMÚ doporučuje během veder omezit pobyt na přímém slunci, vyhýbat se zvýšené fyzické i psychické zátěži, dodržovat pitný režim nebo větrat v chladnější části dne.

Největší pozornost komentujících ale vzbudilo doporučení týkající se klimatizace. Podle meteorologů by rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou v klimatizované místnosti nebo autě neměl přesáhnout pět až osm stupňů Celsia. Takový rozdíl má zabránit přílišnému teplotnímu šoku pro organismus.

Právě vzhledem k předpovědi, podle níž mohou teploty o víkendu místy atakovat 40 °C, se však doporučení stalo terčem řady ironických poznámek.

„Takže klimatizaci nastavit na 35 stupňů,“ napsala uživatelka Nicole.

„Jako že mám mít klimatizaci nastavenou na 32 stupňů? To ani nevím, jestli umí,“ přidala se Nikol.

„Tak to si tou klimou, kterou si musím koupit, budu muset přitápět. Mám v bytě krásných 25 °C,“ vtipkoval Martin.

Za půl hodiny se může vzduch v interiéru vašeho vozu rozpálit až na padesát stupňů Celsia.
Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června 2026)
Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června 2026)
Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června 2026)
17 fotografií

„Fakt bych měl mít doma zítra minimálně 30 °C, když bude venku 38 až 39?“ ptal se další z komentujících.

Někteří uživatelé však doporučení hájili. Podle Tomáše se týká především situací, kdy člověk často přechází mezi horkým venkovním prostředím a klimatizovanými prostory.

„To se radí hlavně při krátkých trasách, kdy člověk často vystupuje a teploty se hodně střídají. Při delší jízdě by mělo být v autě prostě tak, aby to bylo řidiči příjemné,“ uvedl.

Podobně reagoval i uživatel Jan. „Ano, dávejte pozor na teplotní šok, zejména při přechodu rozehřátého a zpoceného organismu do klimatizované místnosti. Nenechávejte na sebe foukat proud studeného vzduchu. Jinak ale není důvod panikařit a každý si může nastavit teplotu tak, aby mu byla příjemná,“ napsal.

Jiní řeší opačný problém. „Jsme v podkrovním bytě, klima na 17 stupňů a v bytě mám stejně 32,7,“ postěžovala si uživatelka Jitka.

Další komentující si naopak tropické počasí pochvalují. „Naprosto si užívám tohoto překrásného počasí,“ napsal Roman. „Ještě jedna důležitá informace. V pondělí si vezměte volno a vyražte k vodě, bude po víkendu teplá,“ doporučil Ondra.

ČHMÚ zároveň připomíná, aby lidé nenechávali děti ani zvířata v zaparkovaných autech, vyhnuli se prudkému skoku do studené vody a v případě zdravotních potíží neprodleně vyhledali lékařskou pomoc.

Dodržujete při tropických dnech pravidlo, že by klimatizace měla být nastavena maximálně o 5 až 8 stupňů méně, než je venku?

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